اعلام وصول ۲ سوال ملی از وزرای اقتصاد و میراث فرهنگی در مجلس

جوان آنلاین: سمیه رفیعی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) مجلس، اسامی اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای دولت را به شرح زیر قرائت کرد:
بر این اساس، سوال ملی محمدرضا رضاییکوچی، نماینده جهرم و خفر، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حل مشکلات بخش مسکن و حملونقل اعلام وصول شد.
همچنین سوال ملی مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره چگونگی توزیع اعتبارات و تسهیلات ملی بخش گردشگری در سطح استانها و شهرستانها اعلام وصول شد.