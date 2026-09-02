تشریح ابعاد مختلف سفر پزشکیان به قرقیزستان در جلسه هیئت دولت

در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور ابعاد مختلف سفر پزشکیان به قرقیزستان در جلسه هیئت دولت تشریح شد.

جوان آنلاین: جلسه هیئت صبح امروز چهارشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.

به گزارش مهر، در ابتدای این نشست، رئیس جمهور به تشریح دستاوردهای سفر اخیر خود به قرقیزستان و دیدارهای دوجانبه با روسای جمهور کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای پرداخت.

رئیس جمهور با اشاره به اهداف راهبردی این سفر، خاطرنشان کرد: این رایزنی‌ها با محوریت ارتقای سطح تعاملات و توسعه مناسبات در حوزه‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی و تجاری صورت پذیرفته و هر یک از این دیدارها از نتایج ثمربخش و دستاوردهای مطلوبی برخوردار بوده است.

در ادامه جلسه، علاوه بر بررسی مسائل جاری و موضوعات اجرایی مطرح شده از سوی وزرا، هیئت دولت مصوبات مهمی از جمله تصویب «تشکیل شورای‌عالی هنر و ادبیات»، درخواست از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اولویت دار نمودن رسیدگی به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در «سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» و موافقت با ورود و ترخیص هشت دستگاه بالابر بیمارستانی اهدایی از سوی خیرین به تصویب رساند.

در بخش پایانی جلسه، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش جامع و مفصلی از روند ملاقات‌ها و مذاکرات اخیر در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ارائه نمود.

عراقچی ضمن تبیین ابعاد تعاملات سازنده فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و اعضای این سازمان، بر شکل‌گیری روابط پویا و روبه‌رشد در جهت تحقق منافع ملی کشور تاکید کرد.