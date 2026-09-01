جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره تشدید محاصره دریایی ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی چنین اقدامی را یک اقدام نظامی میداند و در برابر آن پاسخ نظامی خواهد داد؛ هشداری که در گفتوگوی ویدئویی وی با مردم، در کنار تشریح وضعیت توان دفاعی کشور، کنترل ایران بر تنگه هرمز و تداوم ابتکار عمل در میدان مطرح شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این ویدئو با بیان اینکه «در میدان نظامی، نیروهای ما برخلاف ادعاهای دشمن، الحمدلله فرآیندهای بازسازی و تقویت توان نظامی خود را بهخوبی در حال انجام دارند» گفت: چه در حوزه بازسازی ادوات نظامی و چه در عرصه آفندی و پدافندی، به بهترین شکل کارها را پیش میبرند. نیروهای نظامی ما با تجربیاتی که از دورههای مختلف جنگی به دست آوردهاند، جهش قابل توجهی در کیفیت عملکرد خود داشتهاند. تقریبا در ۱۵ ماه گذشته که درگیر دو جنگ بودیم، به اندازه یک دهه پیشرفت و جهش در کار داشتهایم و این حرفی نیست که به گزاف زده باشم.
میدان را در دست داریم
قالیباف ادامه داد: آنها دهها بار اعلام کردند ۹۰ درصد، ۸۰ درصد یا ۷۰درصد (موشکها) را منهدم کردهاند ولی باز در مقابل هر عمل، عکسالعمل شدیدتری را شاهد بودند. این حاکی از آن است که آنها بر ما مسلط نیستند و ما میدان را در دست داریم. قالیباف خطاب به مردم گفت: میخواهم نکتهای را به مردم عزیز و شریفمان بگویم و به دشمنان نیز این هشدار را بدهم که بدانند در هر دوره بعدی، جنگ ما هم در بُعد کیفی و هم در بعد کمی، در دقت، ضربات و طرحریزی مسلطتر هستیم. در این برهه که در میدان سکوت است، کارخانهها و بچههای ما و بخشهای مختلف، هرگز در استراحت نیستند؛ همه در تلاش و مجاهدت هستند و خودشان را آماده میکنند تا اگر اتفاقی افتاد، حتماً با قدرت بیشتری کار را انجام دهند.
کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز
رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران درباره آخرین تحولات تنگه هرمز هم گفت: ما در یک جنگ تمام عیار نظامی و پیچیده با دشمن قدرتمند هستیم. در برخی مقاطع، دشمن توفیق اندکی پیدا کرده و توانسته به فرض چند کشتی را عبور دهد، اما نکته اصلی این است که نیروهای نظامی ما کنترل تنگه را بهطور کامل در دست دارند و اجازه باز شدن آن را نمیدهند. در هر کجا حرکتی از دشمن ببینند، با اقتدار و دقت عکسالعمل نشان میدهند و اجازه نمیدهند آنها از تنگه عبور کنند.
قالیباف تأکید کرد: مردم عزیز ما بدانند که دشمن در رسانههای خودش کاری جز دروغ گفتن ندارد. به قول برخی از تحلیلگران غربی، اگر کنترل تنگه در دست شماست چرا باید هر روز آن را بگویید و مرتب تکرار کنید که کنترل تنگه در دست ماست؟ اگر اینگونه است، خب خیالتان راحت باشد، پس چرا نگرانید؟ چون خودتان میدانید که تنگه در اختیار شما نیست. واقعیت این است که ما کنترلکننده بر تنگه هرمز هستیم و بر آنجا تسلط قطعی داریم. در نهایت، این ما هستیم که ضربهزننده نهایی هستیم و ما هستیم که اقتدار خودمان را بر تنگه هرمز حاکم کردهایم. پس اهرم بسیار پرقدرت تنگه هرمز رها نشده و رها نخواهد شد و هدفگذاری جمهوری اسلامی در اعمال کنترل بر تنگه هرمز در حال اجراست و انشاءالله به فضل الهی تداوم خواهد داشت. رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران همچنین گفت: علاوه بر اعمال قدرت نظامی، در عرصه دیپلماسی هم پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است، مخصوصا همین چند روز قبل در توافق با عمان، که بخش مهمی از تنگه است. براساس همه قوانین بینالمللی و همچنین تفاهمنامه، تنگه هرمز باید بین کشورهای ساحلی که در اینجا دو کشور یعنی عمان و ایران هستند، مدیریت شود و این توافق نیز انجام شده است. البته این موضوع با مدیریت و کنترل ایران صورت میگیرد و تضمینکننده آن نیز ما هستیم.
ورود دشمن به میدان آشوب و اغتشاش
رئیس مجلس درباره میدان خدمت هم، گفت: در میدان خدمت در مقابل جنگ اقتصادی که روبهروی ماست، باید اقدام کنیم. البته جنگ اقتصادی چیز تازهای برای ما نیست و سالیانی است که مورد این ظلم واقع شدهایم. اطلاعات آشکار، پنهان و عیان دشمن به ما نشان میدهد که پس از شکست در عرصه نظامی و دیپلماسی، دشمن جنگ اقتصادی و شناختی را به جنگ نظامی اضافه کرده است یعنی ما الان با یک جنگ ترکیبی روبهرو هستیم؛ محاصره دریایی به معنای یک جنگ نظامی است لذا جنگ اقتصادی محور اصلی آنها است و عملیات روانی پیچیدهای را هم به آن ضمیمه کردهاند. قالیباف گفت: هدف دشمن از جنگ ترکیبی این است که در داخل کشور اغتشاش و آشوب ایجاد کند. البته این نیت پلید آنهاست و بعضاً در کنار آن، میخواهد ترور را چاشنی کند و حتی ممکن است حملات مجدد نظامی کوتاه و ضربات محدود هم انجام دهد تا بتواند ما را ضعیف یا تلاش کند ما را در جنگ دیپلماسی تسلیم کنند، اما هرگز این اتفاق نمیافتد، چون این نقشه برای همه مسئولان روشن است و میدانند. امروز همه ما یعنی مردم، مسئولان و مدیران در هر سطحی که هستند، دقت کنیم و آگاه باشیم و تحت هیچ شرایطی در زمین دشمن بازی نکنیم و در زمین دشمن قرار نگیریم.
قالیباف در ادامه تأکید کرد: در صورتی که آنها بخواهند محاصره را تشدید کنند، ما دیگر منتظر نمیمانیم و حتماً اقدامی را که باید انجام دهیم، انجام خواهیم داد. محاصره دریایی را که از بدترین انواع جنگ نظامی است، بهصورت نظامی پاسخ خواهیم داد، چون محاصره یک حرکت نظامی است. وی یادآور شد: در جنگ ۴۰ روزه هم گفتم که اگر اراده دشمن بر این باشد که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچکس از خلیج فارس نفت صادر نخواهد کرد. این تصمیم ما بوده، هست و خواهد بود و حتماً آنها هزینه این محاصره نظامی را پرداخت خواهند کرد و امریکاییها با همه وجود این موضوع را لمس خواهند کرد.
دولت و مجلس مصمم به افزایش اعتبارکالابرگ
رئیس مجلس همچنین گفت: دولت و مجلس مصمم هستند که افزایش اعتبار کالابرگ را داشته باشند بهویژه برای دهکهایی که فشار اقتصادی بیشتری بر دوش آنهاست. انشاءالله این موضوع را در اولین فرصت اجرایی خواهیم کرد. وی ادامه داد: توصیه ما به دولت این است که افزایش اعتبار کالابرگ برای این بخش از جامعه را با کمک یکدیگر هرچه سریعتر انجام دهیم تا بتوانیم در این شرایط، کمکی به قدرت خرید مردم داشته باشیم. رئیس مجلس درباره موضوع بنزین، گفت: ما واقعا مصرف بالایی داریم. البته بخشی از این مصرف بالا تقصیر مردم ما نیست و مقصر صنعت ماست که الان وقت نیست به آن اشاره کنیم، ولی به هر حال آنچه روشن است، این است که ما باید در مصرف بنزین صرفهجویی کنیم. اگر بنزین درست مصرف کنیم، با همین میزان تولید بنزین میتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم.
باید با مردم گفتوگو کنیم
وی تأکید کرد: در واقع باید همه تلاش ما مسئولان این باشد که فشار را بر مردم کمتر کنیم تا نارضایتی کمتری ایجاد شود؛ چون رضایت مردم برای ما یک اصل است. ما باید با مردم گفتوگو کنیم و این مسائل را برای آنها توضیح دهیم. هر کجا برای مردم توضیح دادهایم، هم خوب اجرا کردهایم و هم خوب تصمیم گرفتهایم، مردم تمام و کمال همراهی کردهاند. وی ادامه داد: همواره معتقد بودهام که اگر همکاری مردم عزیزمان با ما باشد، که تاکنون بوده است، میتوانیم به فضل الهی بر همه این مشکلات فائق آییم.