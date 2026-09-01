جوان آنلاین: دیوان عدالت اداری معادله قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو را برای خریدارانی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ قرارداد خود را منعقد کرده‌اند، تغییر داد و مانع از آن شد که ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به قرارداد‌های قبلی تسری پیدا کند و خودروسازان بر مبنای این ابطال مفاد توافق‌های موجود را تغییر دهند. رویکردی که با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه خریداران اتخاذ شده و در عمل، اعتبار چارچوب قراردادی پیشین را برای این گروه حفظ می‌کند.



مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت پیش از این در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، اما همین تصمیم یک ابهام مهم ایجاد کرد که سرنوشت قرارداد‌هایی که پیش از ابطال مصوبه منعقد شده‌اند چه خواهد شد. نگرانی اصلی خریداران از همین نقطه شکل گرفت، زیرا تغییر مبنای حقوقی یک مقرره پس از انعقاد قرارداد، در صورت تسری به توافق‌های قبلی، می‌توانست محاسبات مالی خریدار و تعهدات طرفین را تحت تأثیر قرار دهد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این ابهام به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد و مطابق تصمیم اعلام‌شده، اثر زمانی رأی ابطال مصوبه ۴۷۳ به قرارداد‌های منعقدشده پیش از ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ تسری پیدا نمی‌کند. بنابراین قرارداد‌هایی که تا پیش از این تاریخ بر مبنای مصوبه مورد اشاره شکل گرفته‌اند، از منظر همین تصمیم همچنان تابع همان چارچوب خواهند بود.

این تفکیک برای مردم مهم است، زیرا قرارداد پیش‌فروش خودرو صرفاً یک توافق برای خرید محصول در آینده نیست و معمولاً مجموعه‌ای از تعهدات مالی و زمانی را میان خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند. خریدار بر مبنای مفاد قرارداد درباره میزان و زمان پرداخت وجه تصمیم می‌گیرد و خودروساز نیز در برابر آن تعهداتی درباره خودرو و شرایط تحویل برعهده می‌گیرد. هر تغییری در این عناصر، ارزش اقتصادی توافق را برای طرفین دگرگون می‌کند.

نکته تعیین‌کننده در تصمیم دیوان، تاریخ انعقاد قرارداد است و مبنای اعلام‌شده این است که قرارداد‌های پیش‌فروش منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ از آثار زمانی رأی ابطال مصوبه ۴۷۳ خارج هستند. در نتیجه، خریدارانی که قراردادشان در این بازه قرار می‌گیرد، صرفاً به دلیل ابطال مصوبه با تغییر خودکار مفاد توافق روبه‌رو نمی‌شوند و وقتی دو طرف بر پایه یک مقرره مشخص وارد معامله می‌شوند، تغییر مقررات در ادامه مسیر نباید بدون تعیین تکلیف درباره قرارداد‌های موجود، محاسبات طرفین را به شکل ناگهانی تغییر دهد. تصمیم هیئت عمومی در متن منتشرشده نیز با همین منطق به جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه شهروندان ارتباط داده شده است.

برای خریدار، مهم‌ترین پیام عملی این تصمیم آن است که خودروساز مجاز نیست صرفاً با استناد به ابطال مصوبه ۴۷۳، در مفاد قرارداد‌های مشمول این بازه زمانی دخل و تصرف کند. این مسئله، به‌ویژه در قرارداد‌هایی اهمیت دارد که قیمت، نحوه پرداخت یا سایر تعهدات طرفین در آنها بر مبنای مقررات پیشین تعیین شده است.

با این حال، نباید از این تصمیم نتیجه گرفت که هر اختلاف احتمالی درباره قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو پایان یافته است. متن قرارداد همچنان اهمیت اساسی دارد و نوع تعهدات، شرایط درج‌شده در توافق و مبنای حقوقی مورد استناد طرفین، در ارزیابی هر پرونده نقش خواهند داشت. رأی مورد اشاره، یک قاعده زمانی درباره اثر ابطال مصوبه ۴۷۳ ایجاد می‌کند و لزوماً تمام اختلافات قراردادی میان خریدار و خودروساز را یکجا حل نمی‌کند. از همین منظر، تاریخ قرارداد برای خریدار به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. فردی که قرارداد خود را پیش از تاریخ اعلام شده منعقد کرده است، باید ابتدا مشخص کند توافق او دقیقاً بر مبنای چه مقرراتی شکل گرفته و چه تعهداتی در متن قرارداد ثبت شده است. سپس می‌توان درباره آثار رأی دیوان بر وضعیت او اظهارنظر دقیق‌تری داشت.

پیش‌فروش خودرو در ذات خود معامله‌ای است که فاصله زمانی میان پرداخت و تحویل، ریسک اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند و خریدار ممکن است بخشی از منابع خود را در ابتدای قرارداد پرداخت کند و تا زمان تحویل خودرو با تغییرات قیمت، هزینه فرصت پول و تغییر مقررات مواجه باشد. به همین دلیل، ثبات مفاد قرارداد برای چنین معامله‌ای اهمیت بیشتری نسبت به خرید نقدی دارد.

تصمیم دیوان در متن مورد استناد، این ثبات را برای قرارداد‌های منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ تقویت می‌کند. خودروساز نمی‌تواند ابطال مصوبه را بهانه‌ای برای بازتعریف توافق‌های قبلی قرار دهد و خریدار نیز می‌تواند نسبت به استمرار چارچوب قراردادی خود اطمینان بیشتری داشته باشد. البته این اطمینان در محدوده همان قرارداد و مفاد آن معنا پیدا می‌کند و نباید آن را به همه قرارداد‌های خودرو تعمیم داد.

از طرف دیگر، تأکید هیئت عمومی بر اینکه موضوع پیش‌فروش خودرو و روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت و اختیارات دولت قرار دارد، نشان می‌دهد اختلاف مورد بحث فقط یک مناقشه ساده میان فروشنده و مشتری نیست. مقررات تنظیم بازار خودرو، تصمیمات نهاد‌های تنظیم‌گر و نحوه اثرگذاری آنها بر قرارداد‌های موجود، مستقیماً با امنیت اقتصادی معامله ارتباط پیدا می‌کند.