کد خبر: 1377300
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
اقتصاد » اخبار کلی
آمادگی بانک مرکزی برای عرضه ارز تا ۲ میلیارد دلار

همتی: ایران ارز دارد و به‌قدر کافی هم دارد

1 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران: ادعای رسانه‌های معاند درباره فروپاشی اقتصاد ایران کذب است
بهناز قاسمی

جوان آنلاین: جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونیستی علیه ایران، آزمونی جدی برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد کشور بود که در آن، با وجود آسیب به برخی زیرساخت‌ها، محاصره دریایی و تداوم فشار‌های تحریمی، چرخ تولید و تأمین کالا از حرکت بازنماند و بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که در جهان امروز، امنیت فقط پشت سامانه‌های دفاعی ساخته نمی‌شود، بلکه در کارخانه‌ها نیز تولید می‌شود. در این خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی با رد ادعا‌های رسانه‌های بیگانه مبنی بر بن‌بست پولی و فروپاشی اقتصادی، از تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال برای معیشت و تولید، آمادگی برای عرضه تا سقف ۲میلیارد دلار در بازار و جهش ۶۹ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد و خطاب به رئیس‌جمهور امریکا گفت: ایران ارز دارد و به‌قدر کافی هم دارد، هرچند دشمنان هر هفته تحریم جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنند، اما سیستم اقتصادی کشور همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. 
 
جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا فقط میدان تقابل نظامی نبود، آزمونی بود برای سنجش توان واقعی اقتصاد ایران در شرایط فشار همزمان امنیتی، تحریمی و روانی. بسیاری از تحلیلگران خارجی، به‌ویژه تصمیم‌گیران کاخ سفید، تصور می‌کردند اگر زیرساخت‌های حیاتی، مسیر‌های تأمین و بخش‌هایی از شبکه اقتصادی ایران تحت فشار قرار گیرد، اقتصاد کشور با اختلالی جدی روبه‌رو خواهد شد، اما آنچه در عمل رخ داد، تصویر متفاوتی را نشان داد. 
با وجود حمله به برخی زیرساخت‌ها، فشار‌های بیرونی و تداوم تحریم‌ها، نه چرخ تولید کشور متوقف شد، نه بازار کالا‌های اساسی دچار فروپاشی شد و نه اقتصاد ایران به سمت ورشکستگی رفت. اگر روزگاری تصور می‌شد جنگ فقط در میدان نبرد، پشت خاکریز‌ها یا در آسمان تعیین تکلیف می‌شود، اکنون معادله تغییر کرده است. کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، بنادر، خطوط حمل‌ونقل، شبکه‌های مالی و حتی زنجیره تأمین کالا نیز به بخشی از میدان نبرد تبدیل شده‌اند. 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در سی‌و‌ششمین همایش بانکداری اسلامی با رد قاطعانه ادعای فروپاشی اقتصادی اعلام کرد: روند وصول مطالبات و منابع ارزی کشور همچنان ادامه دارد و ایران علاوه بر برخورداری از ذخایر داخلی، منابعی در اختیار دارد که به‌دلایل مختلف امکان اعلام جزئیات آنها وجود ندارد. 
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره فضاسازی‌های رسانه‌های معاند پیرامون بن‌بست اقتصادی تأکید کرد: تمام تلاش رسانه‌ای و روانی دشمن القای فروپاشی اقتصادی در ایران بود. با صداقت کامل به مردم می‌گویم که شرایط اقتصادی و اداره معیشت دشوار شده است، اما فروپاشی هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد؛ این ادعا‌ها فقط جنگ روانی است و غبار آن به‌زودی فرو خواهد نشست. 
وی با بیان اینکه «خطاب به رئیس‌جمهور امریکا می‌گویم ایران ارز دارد و به‌قدر کافی هم دارد»، تأکید کرد: هرچند دشمنان هر هفته تحریم جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنند، اما سیستم اقتصادی کشور همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بانک مرکزی آمادگی دارد تا ۲ میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند. به‌گفته وی، گردوخاک ایجاد شده در بازار ارز فرو خواهد نشست و افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت‌تأثیر فضای روانی است. 

 رد ادعای محدودیت منابع ارزی 
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی اظهارات مقامات امریکایی پیرامون عدم دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی اعلام کرد: این ادعا‌ها به‌طور کامل بی‌اساس است. ذخایر مسدود نشده، منابع پایدار و درآمد‌های نفتی و غیرنفتی متعددی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی تأمین و پرداخت شده است. 
همتی با تأکید بر قدرت مانور سیاست‌گذار در مدیریت تقاضا توضیح داد: بانک مرکزی در برابر اعلام هفتگی تحریم‌های جدید منفعل نمانده است. هفته گذشته تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار به بازار را عملیاتی کردیم و اکنون نیز به‌طور رسمی اعلام می‌کنم که بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت نیاز تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز را برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند. 

 وارد ابرتورم نشدیم 
همتی با اشاره به اینکه حجم تحریم‌ها و محاصره اقتصادی اعمال‌شده بسیار گسترده است، اما تأمین ارز موردنیاز کشور، نیاز‌های معیشتی مردم و نیاز‌های اولیه کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی قابل نادیده گرفتن نبود، تصریح کرد: حتی کارشناسانی که نگاه خوش‌بینانه‌تری داشتند معتقد بودند با روند تشدید محاصره و جنگ، اقتصاد ایران ممکن است وارد مسیر ابرتورم شود. با این حال با وجود اینکه مردم از تورم رنج می‌برند و سنگینی آن را در زندگی خود احساس می‌کنند، هنوز وارد ابرتورم نشده‌ایم و احتمال وقوع آن نیز ضعیف است، چراکه اقدامات پولی و احتیاطی بانک مرکزی باعث کنترل شتاب تورم شد و در شرایط فعلی نیز مهم‌ترین وظیفه این بانک، کنترل شتاب تورم و جلوگیری از ورود اقتصاد به مسیر ابرتورم است. 
همتی همچنین با ابراز اینکه به‌دلیل حوادث جنگ و ضرباتی که دشمن به برخی زیرساخت‌ها وارد کرده است، میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است، تأکید کرد: واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط در اولویت تأمین مالی قرار دارند و برای نیمه دوم سال برنامه جدی تأمین مالی این واحد‌ها در نظر گرفته شده است، به‌طوری که از ابتدای سال تا ششم شهریور، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴ هزار و ۵۰همت رسیده که ۶۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. 
وی با تأکید بر اینکه واحد‌های تولیدی همچنان در حال کار و تلاش هستند و تصویر توقف تولید در کشور درست نیست، اعلام کرد: در حوزه روش‌های غیرتورمی نظیر ابزار‌های گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ تاکنون ۲۲۴ همت تأمین مالی انجام شده است که در قیاس با رقم ۱۵ همت مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری دارد و برنامه نهایی بانک مرکزی، تأمین مالی ۷۰۰ همت از طریق این شیوه‌هاست تا نیاز‌های مالی بخش تولید بدون فشار تورمی جدید تأمین شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، امریکا ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار