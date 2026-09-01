جوان آنلاین: جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونیستی علیه ایران، آزمونی جدی برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد کشور بود که در آن، با وجود آسیب به برخی زیرساخت‌ها، محاصره دریایی و تداوم فشار‌های تحریمی، چرخ تولید و تأمین کالا از حرکت بازنماند و بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که در جهان امروز، امنیت فقط پشت سامانه‌های دفاعی ساخته نمی‌شود، بلکه در کارخانه‌ها نیز تولید می‌شود. در این خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی با رد ادعا‌های رسانه‌های بیگانه مبنی بر بن‌بست پولی و فروپاشی اقتصادی، از تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال برای معیشت و تولید، آمادگی برای عرضه تا سقف ۲میلیارد دلار در بازار و جهش ۶۹ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد و خطاب به رئیس‌جمهور امریکا گفت: ایران ارز دارد و به‌قدر کافی هم دارد، هرچند دشمنان هر هفته تحریم جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنند، اما سیستم اقتصادی کشور همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.



جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا فقط میدان تقابل نظامی نبود، آزمونی بود برای سنجش توان واقعی اقتصاد ایران در شرایط فشار همزمان امنیتی، تحریمی و روانی. بسیاری از تحلیلگران خارجی، به‌ویژه تصمیم‌گیران کاخ سفید، تصور می‌کردند اگر زیرساخت‌های حیاتی، مسیر‌های تأمین و بخش‌هایی از شبکه اقتصادی ایران تحت فشار قرار گیرد، اقتصاد کشور با اختلالی جدی روبه‌رو خواهد شد، اما آنچه در عمل رخ داد، تصویر متفاوتی را نشان داد.

با وجود حمله به برخی زیرساخت‌ها، فشار‌های بیرونی و تداوم تحریم‌ها، نه چرخ تولید کشور متوقف شد، نه بازار کالا‌های اساسی دچار فروپاشی شد و نه اقتصاد ایران به سمت ورشکستگی رفت. اگر روزگاری تصور می‌شد جنگ فقط در میدان نبرد، پشت خاکریز‌ها یا در آسمان تعیین تکلیف می‌شود، اکنون معادله تغییر کرده است. کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، بنادر، خطوط حمل‌ونقل، شبکه‌های مالی و حتی زنجیره تأمین کالا نیز به بخشی از میدان نبرد تبدیل شده‌اند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در سی‌و‌ششمین همایش بانکداری اسلامی با رد قاطعانه ادعای فروپاشی اقتصادی اعلام کرد: روند وصول مطالبات و منابع ارزی کشور همچنان ادامه دارد و ایران علاوه بر برخورداری از ذخایر داخلی، منابعی در اختیار دارد که به‌دلایل مختلف امکان اعلام جزئیات آنها وجود ندارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره فضاسازی‌های رسانه‌های معاند پیرامون بن‌بست اقتصادی تأکید کرد: تمام تلاش رسانه‌ای و روانی دشمن القای فروپاشی اقتصادی در ایران بود. با صداقت کامل به مردم می‌گویم که شرایط اقتصادی و اداره معیشت دشوار شده است، اما فروپاشی هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد؛ این ادعا‌ها فقط جنگ روانی است و غبار آن به‌زودی فرو خواهد نشست.

وی با بیان اینکه «خطاب به رئیس‌جمهور امریکا می‌گویم ایران ارز دارد و به‌قدر کافی هم دارد»، تأکید کرد: هرچند دشمنان هر هفته تحریم جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنند، اما سیستم اقتصادی کشور همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بانک مرکزی آمادگی دارد تا ۲ میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند. به‌گفته وی، گردوخاک ایجاد شده در بازار ارز فرو خواهد نشست و افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت‌تأثیر فضای روانی است.

رد ادعای محدودیت منابع ارزی

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی اظهارات مقامات امریکایی پیرامون عدم دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی اعلام کرد: این ادعا‌ها به‌طور کامل بی‌اساس است. ذخایر مسدود نشده، منابع پایدار و درآمد‌های نفتی و غیرنفتی متعددی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی تأمین و پرداخت شده است.

همتی با تأکید بر قدرت مانور سیاست‌گذار در مدیریت تقاضا توضیح داد: بانک مرکزی در برابر اعلام هفتگی تحریم‌های جدید منفعل نمانده است. هفته گذشته تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار به بازار را عملیاتی کردیم و اکنون نیز به‌طور رسمی اعلام می‌کنم که بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت نیاز تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز را برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند.

وارد ابرتورم نشدیم

همتی با اشاره به اینکه حجم تحریم‌ها و محاصره اقتصادی اعمال‌شده بسیار گسترده است، اما تأمین ارز موردنیاز کشور، نیاز‌های معیشتی مردم و نیاز‌های اولیه کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی قابل نادیده گرفتن نبود، تصریح کرد: حتی کارشناسانی که نگاه خوش‌بینانه‌تری داشتند معتقد بودند با روند تشدید محاصره و جنگ، اقتصاد ایران ممکن است وارد مسیر ابرتورم شود. با این حال با وجود اینکه مردم از تورم رنج می‌برند و سنگینی آن را در زندگی خود احساس می‌کنند، هنوز وارد ابرتورم نشده‌ایم و احتمال وقوع آن نیز ضعیف است، چراکه اقدامات پولی و احتیاطی بانک مرکزی باعث کنترل شتاب تورم شد و در شرایط فعلی نیز مهم‌ترین وظیفه این بانک، کنترل شتاب تورم و جلوگیری از ورود اقتصاد به مسیر ابرتورم است.

همتی همچنین با ابراز اینکه به‌دلیل حوادث جنگ و ضرباتی که دشمن به برخی زیرساخت‌ها وارد کرده است، میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است، تأکید کرد: واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط در اولویت تأمین مالی قرار دارند و برای نیمه دوم سال برنامه جدی تأمین مالی این واحد‌ها در نظر گرفته شده است، به‌طوری که از ابتدای سال تا ششم شهریور، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴ هزار و ۵۰همت رسیده که ۶۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی با تأکید بر اینکه واحد‌های تولیدی همچنان در حال کار و تلاش هستند و تصویر توقف تولید در کشور درست نیست، اعلام کرد: در حوزه روش‌های غیرتورمی نظیر ابزار‌های گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ تاکنون ۲۲۴ همت تأمین مالی انجام شده است که در قیاس با رقم ۱۵ همت مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری دارد و برنامه نهایی بانک مرکزی، تأمین مالی ۷۰۰ همت از طریق این شیوه‌هاست تا نیاز‌های مالی بخش تولید بدون فشار تورمی جدید تأمین شود.