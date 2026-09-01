تداوم روند مثبت درآمدزایی بانک پارسیان؛ تراز عملیاتی مرداد ماه از ۴ هزار میلیارد تومان عبورکرد

جوان آنلاین: این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۵ با ثبت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، عملکردی مثبت در بخش درآمدزایی به ثبت رساند و تراز عملیاتی این بانک در این ماه به ۴ هزار و ۲۱3 میلیارد تومان رسید. مجموع درآمدهای عملیاتی پارسیان در پنج ماهه نخست سال نیز از ۴۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، مجموع درآمدهای عملیاتی این بانک در ماه مرداد به ۱۱ هزار و 360 میلیارد تومان رسید که نسبت به تیرماه (۱۰ هزار و 311 میلیارد تومان) رشدی حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

در بررسی عملکرد پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز، بانک پارسیان با کسب ۴۴ هزار و 615 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و مدیریت هزینه‌ها در سطح ۳۳ هزار و 725 میلیارد تومان، موفق به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱۰ هزار و 890 میلیارد تومان شده است.

گزارش مرداد نشان می‌دهد؛ بانک پارسیان در سال ۱۴۰۵ مسیر افزایش حجم عملیات و تقویت جریان درآمدی را با قدرت دنبال کرده است