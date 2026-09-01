بورس مثبت شد

جوان آنلاین: بورس اوراق بهادار تهران پس از رشد محتاطانه روز گذشته، امروز نیز ۳۵ هزار و ۹۶۸ واحد افزایش داشت و شاخص کل به رقم شش میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۳۲ واحد رسید.
به گزارش ایسنا، رشد خفیف روز سهشنبه بازار سهام در شرایطی رقم خورد که این بازار در هفتههای اخیر این بازار صعودهای تاریخی را پشت سر گذاشته و رکوردهای جدیدی را با ورود به کانالهای ۴، ۵ و ۶ میلیون واحد به ثبت رسانده است.
امروز (سهشنبه) شاخص هموزن هم ۳۶۷۱ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۴۳۹ واحد رسید.
تعداد معاملات امروز بورس یک میلیون و ۲۷۱ هزار فقره و ارزش آن ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.
فملی، فارس و تابان بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. از نمادهای پرتراکنش نیز میتوان به وبملت، فملی و شپنا اشاره کرد.
فرابورس ایران هم امروز ۱۴۵ واحد افزایش داشت و به رقم ۵۱ هزار و ۳۷۶ واحد رسید.
روز سهشنبه ۶۷۲ هزار فقره معامله به ارزش ۷۹ هزار میلیارد تومان در فرابورس انجام شد.
فزر بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابوس داشت اما ومپنا و کگهر تاثیر منفی ایجاد کردند. احیا، فزر و منجیل هم از نمادهای پرتراکنش بودند.