بورس مثبت شد

بازار سرمایه در ادامه روند افزایشی خود امروز نیز رشد کرد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش حدود ۳۶ هزار واحد به رقم شش میلیون و ۵۸۳ هزار واحد رسید.

جوان آنلاین: بورس اوراق بهادار تهران پس از رشد محتاطانه‌ روز گذشته، امروز نیز ۳۵ هزار و ۹۶۸ واحد افزایش داشت و شاخص کل به رقم شش میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۳۲ واحد رسید.

به گزارش ایسنا، رشد خفیف روز سه‌شنبه بازار سهام در شرایطی رقم خورد که این بازار در هفته‌های اخیر این بازار صعودهای تاریخی را پشت سر گذاشته و رکوردهای جدیدی را با ورود به کانال‌های ۴، ۵ و ۶ میلیون واحد به ثبت رسانده است.

امروز (سه‌شنبه) شاخص هم‌وزن هم ۳۶۷۱ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۴۳۹ واحد رسید.

تعداد معاملات امروز بورس یک میلیون و ۲۷۱ هزار فقره و ارزش آن ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.

فملی، فارس و تابان بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به وبملت، فملی و شپنا اشاره کرد.

فرابورس ایران هم امروز ۱۴۵ واحد افزایش داشت و به رقم ۵۱ هزار و ۳۷۶ واحد رسید.

روز سه‌شنبه ۶۷۲ هزار فقره معامله به ارزش ۷۹ هزار میلیارد تومان در فرابورس انجام شد.

فزر بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابوس داشت اما ومپنا و کگهر تاثیر منفی ایجاد کردند. احیا، فزر و منجیل هم از نمادهای پرتراکنش بودند.