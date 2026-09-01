بقایی: جهان باید ایران را بفهمد و پیام و رفتار ما را درک کند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: جهان باید ایران را بفهمد، پیام ایران را دریابد و رفتار ایران را درک کند و این ماموریت در توان یک دستگاه نیست.

جوان آنلاین: «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت خارجه در آیین نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی به اهمیت این حوزه در روابط بین الملل پرداخت و اظهار داشت: دیپلماسی عمومی در دنیای امروز یک فعالیت حاشیه یا تکمیلی در سیاست خارجی نیست بلکه به بخشی حیاتی و جدایی ناپذیر از منظومه دیپلماسی کشور بدل شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: در جهانی که گاهی یک تصویر یا یک واژه در شبکه اجتماعی می تواند به اندازه یک کنش سیاسی در شکل دادن به افکار عمومی موثر باشد، اهمیت این موضوع دوچندان می شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه به تشریح ماموریت این حوزه پرداخت و گفت: برای ما ایرانیان، دیپلماسی عمومی باید بتواند سخن ایران را با اتکا به حقیقت، تاریخ و فرهنگ به گوش جهانیان برساند.

وی با تاکید بر اینکه جهان باید ایران را بفهمد، پیام ایران را دریابد و رفتار ایران را درک کند، ادامه داد: طبیعتا چنین ماموریت بزرگی در توان یک دستگاه به تنهایی نیست و دیپلماسی عمومی یک منظومه ملی است.

بقایی تصریح کرد: وزارت امور خارجه نقطه اتصال ظرفیت ملی کشور با محیط بین الملل است اما قدرت این ماموریت در گرو آن است که از همه ظرفیت مردمی، فرهنگی، علمی، هنری، رسانه و اجتماع ایران بهره گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: این سازمان بی تردید یکی از شرکای بسیار مهم دستگاه دیپلماسی و بازوی ارزشمند فرهنگی کشور است.

وی تصریح کرد: همان گونه که دانشگاه، اهالی فرهنگ و هنر، رسانه، اندیشمند، ورزشکار و ایرانیان خارج از کشور هر یک بخشی از قدرت نرم ایران را نمایندگی می کنند.

بقایی همچنین یادآور شد: ما بیش از هر چیز به یک تعریف مشترک برای ایران نیاز داریم و موضوع اصلی روشن است که همان تصویر و روایت ایران است.

وی در پایان از تلاش دوستان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توجه بیش از پیش به دیپلماسی عمومی قدردانی کرد و بیان داشت: امیدواریم این ابتکار سرآغاز همکاری منسجم تر میان این سازمان، وزارت امور خارجه و سایر نهاد فرهنگی و رسانه کشور باشد.