کد خبر: 1377154
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
اقتصاد » اخبار کلی

تأمین پایدار گاز با وجود آسیب ۷۹۲۴ نقطه از تأسیسات

توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آسیب‌ ۷۹۲۴ مورد از تأسیسات گاز در جنگ تحمیلی سوم و خروج قابل توجهی گاز از چرخه عملیاتی، از تأمین پایدار گاز در این شرایط خبر داد.

جوان آنلاین: سعید توکلی در گفتگویی درباره مدیریت یکپارچه در وزارت نفت و اقدام‌های انجام‌شده از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم، بیان کرد: بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز کشور تا پیش از آغاز زمستان به چرخه تولید بازمی‌گردد.

به گزارش مهر، وی افزود: گاز تحویلی به برخی صنایع و کسب‌وکارهای کوچک نیز حدود یک‌میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال بود. همچنین، در تأمین گاز صنایع عمده، به‌ویژه صنایع فولاد و پتروشیمی، محدودیتی اعمال نشد، هرچند برخی از این صنایع نیز در جریان جنگ آسیب دیده بودند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به گستردگی آسیب‌های واردشده به تأسیسات صنعت گاز گفت: درمجموع نزدیک به ۷ هزار ۹۲۴ مورد آسیب در تأسیسات گاز ثبت شد که با پیگیری، برنامه‌ریزی و اقدام‌های انجام‌شده، روند بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌ها با سرعت در حال انجام است.

وی با قدردانی از کارکنان زنجیره تأمین گاز، به‌ویژه نیروهای مستقر در عسلویه، گفت: همکاران ما در این منطقه در گرمای فصل تابستان برای تسریع در فرایند بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده، در سخت‌ترین شرایط در حال فعالیت هستند. با وجود این آسیب‌های گسترده، تاکنون محدودیتی برای هیچ بخشی در تأمین گاز اعمال نشده است.

۸.۵ درصد مشترکان پرمصرف گاز به شرکت‌های کارور معرفی شدند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: در بخش خانگی، با توجه به وجود نزدیک به ۲۱ میلیون بخاری راندمان پایین، ظرفیت بسیار خوبی برای اصلاح مصرف گاز نهفته است. تعویض هر دستگاه بخاری، ۴۶۶ مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز را به همراه دارد که در مجموع مقدار بسیار کلان و تعیین‌کننده است. تاکنون ۱۷۰ هزار دستگاه از این بخاری‌ها تعویض شده‌اند.

توکلی یادآور شد: همسو با ارتقای بهره‌وری زیرساخت‌ها، شاهد دستاوردی بزرگ در بهینه‌سازی موتورخانه‌ها هستیم. تاکنون ۱۲۹ هزار موتورخانه بهینه‌سازی شده‌اند که ۶۴ درصد از این مقدار، به‌طور ویژه شامل مدارس آموزشی و ادارات کشور است.

وی ادامه داد: برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه بهینه‌سازی، با موفقیت‌های قابل توجهی همراه بوده و شاهد پیشرفت‌های بنیادین در اجرای طرح کارور انرژی هستیم.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، تاکنون با امضای ۱۰۳ قرارداد، شرکت‌های کارور به‌عنوان بازوی اجرایی و رابط اصلی در زنجیره مصرف گاز طبیعی برای فرآیند اصلاح مصرف، نقش‌آفرینی می‌کنند تا مدیریت هوشمندانه و بهینه انرژی محقق شود.

وی با اشاره به اجرای طرح همکاری با شرکت‌های کارور انرژی بیان کرد: در مراکز خدمات، امکان رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراض‌های مشترکان فراهم شده است و افراد می‌توانند از طریق میزهای خدمت یا سامانه‌های شرکت ملی گاز مسائل خود را پیگیری کنند. در صورت بررسی و تأیید صحت عملکرد سیستم‌های اندازه‌گیری، اطلاعات مشترک در اختیار شرکت‌های کارور قرار می‌گیرد تا فرایند بازدید و ارائه راهکارهای اصلاح مصرف آغاز شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مصرف با اصلاح‌های ساده قابل رفع است، گفت: استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی قدیمی، به‌ویژه در برخی مناطق روستایی، از مهم‌ترین عوامل هدررفت گاز به شمار می‌رود.

توکلی با اشاره به بررسی قبض‌های مشترکان پرمصرف افزود: در برخی موارد، مصارف لوکس عامل اصلی افزایش هزینه گاز بوده است. پارسال در برخی مناطق تهران قبض‌های یک‌میلیاردی ثبت شد که مربوط به واحدهای دارای استخرهای سرپوشیده و روباز و دیگر مصارف غیرمتعارف بود.

وی افزود: سیاست‌های بازدارنده و اقدام‌های اصلاحی سبب شده است بخش قابل توجهی از مشترکان پرمصرف برای اصلاح تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف اقدام کنند. همچنین، برخی تجهیزات پرمصرف ازجمله چیلرهای جذبی بازنگری و اصلاح شدند.

کشف بیش از ۲۳ هزار مورد تخلف و سرقت گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور بیان کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بسیار زیاد است و این موضوع تنها به حوزه گاز محدود نمی‌شود. اصلاح این وضع نیازمند همکاری دولت، مردم و همه دستگاه‌های مسئول است و باید هم‌زمان در دو حوزه فرهنگی و زیرساختی به آن توجه شود.

توکلی با اشاره به نشست‌های مشترک میان وزارت نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف با هدف مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار گاز در فصل زمستان در حال انجام است.

معاون وزیر نفت در امور گاز به کشف ۲۳ هزار و ۲۲۴ سرقت و تخلف گازی از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۴ گزارش کنند. بخش قابل توجهی از تخلف‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهرها و ساخت‌وسازهای خارج از محدوده‌های دارای مجوز گازرسانی رخ می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، بتوانیم زمستان پیش‌رو را با کمترین چالش در حوزه تأمین انرژی پشت‌سر بگذاریم.

برچسب ها: شرکت ملی گاز ایران ، گازرسانی ، توکلی ، جنگ رمضان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

پیام «با ایران» چین به جهان 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار