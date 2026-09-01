قیمت نفت برنت با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تداوم کاهش ذخایر نفت آمریکا با ۱ دلار افزایش به ۹۱.۴۵ دلار رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود ۱ دلار افزایش یافت، زیرا ازسرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در خاورمیانه، نگرانی‌ها را درباره اختلال در عرضه از این منطقه کلیدی تولیدکننده نفت، را مجددا افزایش داد به همین جهت قیمت هر بشکه نفت برنت ۱.۰۵ دلار (معادل ۱.۲ درصد) افزایش یافت و به ۹۱.۴۵ دلار رسید. همچنین هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا ۱.۲۷ دلار (معادل ۱.۵ درصد) افزایش یافت و ۸۶.۹۸ دلار معامله شد.

افزایش قیمت نفت تداوم دارد

در جلسه معاملاتی روز گذشته، قیمت نفت برنت ۲.۷ درصد افزایش یافت و در یک مقطع به بالاترین سطح خود از ۲۵ آگوست رسید. همچنین WTI با رشد ۲.۸ درصدی، به بالاترین رقم از ۲۱ آگوست دست یافت.

تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام، گفت: این تحولات، احتمال تلافی‌جویی ایران را دوباره به معادله بازمی‌گرداند همچنین این مسئله احتمال آسیب به زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس را افزایش می‌دهد و ابهامات تازه‌ای برای تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد می‌کند. هر دوی این ریسک‌ها در روند صعودی قیمت نفت منعکس شده‌اند.

طبق داده‌های کشتیرانی شرکت کپلر، روز دوشنبه ۵ کشتی‌های فله‌بر از تنگه هرمز عبور کردند، که کمتر از میانگین ۱۰ روزه یعنی حدود ۱۴ فروند در روز است. هیچ‌کدام از این پنج کشتی، تانکر حامل نفت، مواد و مشتقات نفتی نبودند.

تلاش‌های میانجی‌گرانی از جمله قطر و عمان برای حصول توافقی جهت بازگشایی تنگه هرمز که پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کرد - تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است؛ایران پس از حمله آمریکا و اسرائیل به این کشور در ۲۸ فوریه، این آبراه را مسدود کرد

سازمان عملیات دریایی بازرگانی بریتانیا (UKMTO) روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک تانکر در حین خروج از تنگه هرمز مورد اصابت سه پرتابه قرار گرفته است. این سازمان خاطرنشان کرد که هیچ تلفات جانی یا اثرات زیست‌محیطی گزارش نشده است. این رویداد، بار دیگر ریسک‌های پابرجا برای کشتیرانی و عرضه نفت را برجسته می‌کند.

ذخایر نفت آمریکا مجددا کاهش یافت

تحلیلگران بانک ای‌ان‌زد در یادداشتی نوشتند: ذخایری که بازار جهانی نفت به آنها تکیه کرده بود، رو به اتمام است. موجودی نفت آمریکا به نزدیکی سطح حداقلی خود رسیده و توانایی چین برای پایین نگه داشتن واردات، با افزایش تقاضای فصلی، مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

موجودی نفت خام در ذخیره استراتژیک نفت آمریکا هفته گذشته حدود ۳.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۸۶.۶ میلیون بشکه رسید.

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز در ماه آگوست پیش‌بینی کردند که با ادامه اختلالات کشتیرانی، قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ بالای ۸۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.