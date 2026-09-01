کد خبر: 1377123
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت نفت با افزایش تنش‌ها به ۹۱ دلار و ۴۵ سنت رسید

نفت قیمت نفت برنت با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تداوم کاهش ذخایر نفت آمریکا با ۱ دلار افزایش به ۹۱.۴۵ دلار رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود ۱ دلار افزایش یافت، زیرا ازسرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در خاورمیانه، نگرانی‌ها را درباره اختلال در عرضه از این منطقه کلیدی تولیدکننده نفت، را مجددا افزایش داد به همین جهت قیمت هر بشکه نفت برنت ۱.۰۵ دلار (معادل ۱.۲ درصد) افزایش یافت و به ۹۱.۴۵ دلار رسید. همچنین هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا ۱.۲۷ دلار (معادل ۱.۵ درصد) افزایش یافت و ۸۶.۹۸ دلار معامله شد.

افزایش قیمت نفت تداوم دارد

در جلسه معاملاتی روز گذشته، قیمت نفت برنت ۲.۷ درصد افزایش یافت و در یک مقطع به بالاترین سطح خود از ۲۵ آگوست رسید. همچنین WTI با رشد ۲.۸ درصدی، به بالاترین رقم از ۲۱ آگوست دست یافت.

تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام، گفت: این تحولات، احتمال تلافی‌جویی ایران را دوباره به معادله بازمی‌گرداند همچنین این مسئله احتمال آسیب به زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس را افزایش می‌دهد و ابهامات تازه‌ای برای تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد می‌کند. هر دوی این ریسک‌ها در روند صعودی قیمت نفت منعکس شده‌اند.

طبق داده‌های کشتیرانی شرکت کپلر، روز دوشنبه ۵ کشتی‌های فله‌بر از تنگه هرمز عبور کردند، که کمتر از میانگین ۱۰ روزه یعنی حدود ۱۴ فروند در روز است. هیچ‌کدام از این پنج کشتی، تانکر حامل نفت، مواد و مشتقات نفتی نبودند.

تلاش‌های میانجی‌گرانی از جمله قطر و عمان برای حصول توافقی جهت بازگشایی تنگه هرمز که پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کرد - تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است؛ایران پس از حمله آمریکا و اسرائیل به این کشور در ۲۸ فوریه، این آبراه را مسدود کرد

سازمان عملیات دریایی بازرگانی بریتانیا (UKMTO) روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک تانکر در حین خروج از تنگه هرمز مورد اصابت سه پرتابه قرار گرفته است. این سازمان خاطرنشان کرد که هیچ تلفات جانی یا اثرات زیست‌محیطی گزارش نشده است. این رویداد، بار دیگر ریسک‌های پابرجا برای کشتیرانی و عرضه نفت را برجسته می‌کند.

ذخایر نفت آمریکا مجددا کاهش یافت

تحلیلگران بانک ای‌ان‌زد در یادداشتی نوشتند: ذخایری که بازار جهانی نفت به آنها تکیه کرده بود، رو به اتمام است. موجودی نفت آمریکا به نزدیکی سطح حداقلی خود رسیده و توانایی چین برای پایین نگه داشتن واردات، با افزایش تقاضای فصلی، مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

موجودی نفت خام در ذخیره استراتژیک نفت آمریکا هفته گذشته حدود ۳.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۸۶.۶ میلیون بشکه رسید.

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز در ماه آگوست پیش‌بینی کردند که با ادامه اختلالات کشتیرانی، قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ بالای ۸۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

برچسب ها: نفت ، نفت کش ، نفت خام
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

پیام «با ایران» چین به جهان 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار