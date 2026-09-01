بیشترین قاچاق سوخت در ۶ استان کشور

جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی ، مقابله با قاچاق سوخت را اولویت پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد و درباره اقدامات پلیس برای مقابله با آن اظهار کرد: در شرایط فعلی، موضوع سوخت در رأس اقدامات ما قرار دارد و با جدیت با قاچاق سوخت و تخلفات مرتبط با آن برخورد میکنیم.
وی افزود: آمار عملکرد پنج ماهه در این حوزه نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد و اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق سوخت با جدیت دنبال میشود.
سردار رحیمی از همکاری پلیس با وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانهها برای افزایش انگیزه و سرعت در کشف قاچاق سوخت خبر داد و گفت: در این زمینه اتفاق خوبی با وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانهها رقم خورده که میتواند انگیزه و سرعت پرداخت حق کشف سوخت را افزایش دهد.
مناطق شرق، جنوب شرق و استانهای مرزی در صدر قاچاق سوخت
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره استانهایی که قاچاق سوخت در آنها بیشتر است، گفت: بیشترین موارد قاچاق سوخت در استانهای سیستانوبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و به طور کلی در مناطق شرق، جنوب شرق و استانهای مرزی مشاهده میشود.
سردار رحیمی در پایان گفت: پس از این مناطق، در برخی استانهای غربی از جمله کردستان و کرمانشاه نیز با موارد قاچاق سوخت مواجه هستیم.