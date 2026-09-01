کد خبر: 1377102
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
اقتصاد » اخبار کلی
همتی:

ذخایر ارزی کشور کافی است؛ بازار آرام خواهد شد

همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر کفایت منابع ارزی، از برنامه عرضه ۲ میلیارد دلار برای آرامش بازار خبر داد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با رد قاطعانه ادعای فروپاشی اقتصادی اعلام کرد: روند وصول مطالبات و منابع ارزی کشور همچنان ادامه دارد و ایران علاوه بر برخورداری از ذخایر داخلی، منابعی در اختیار دارد که به دلایل مختلف امکان اعلام جزئیات آن‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه «خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویم: ایران ارز دارد و به قدر کافی هم دارد»، تأکید کرد: هرچند دشمنان هر هفته تحریم جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنند اما سیستم اقتصادی کشور همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بانک مرکزی آمادگی دارد تا ۲ میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند.

به گفته وی، گرد و خاک ایجادشده در بازار ارز فروخواهد نشست و افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت تأثیر فضای روانی است.

وی با اشاره به اینکه حجم تحریم‌ها و محاصره اقتصادی اعمال‌شده بسیار گسترده است اما تأمین ارز مورد نیاز کشور، نیازهای معیشتی مردم و نیازهای اولیه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی قابل نادیده گرفتن نبود، تصریح کرد: حتی کارشناسانی که نگاه خوش‌بینانه‌تری داشتند معتقد بودند با روند تشدید محاصره و جنگ، اقتصاد ایران ممکن است وارد مسیر ابرتورم شود؛ با این حال با وجود اینکه مردم از تورم رنج می‌برند و سنگینی آن را در زندگی خود احساس می‌کنند، هنوز وارد ابرتورم نشده‌ایم و احتمال وقوع آن نیز ضعیف است، چرا که اقدامات پولی و احتیاطی بانک مرکزی باعث کنترل شتاب تورم شد و در شرایط فعلی نیز مهم‌ترین وظیفه این بانک، کنترل شتاب تورم و جلوگیری از ورود اقتصاد به مسیر ابرتورم است.

همتی همچنین با اشاره به اینکه به دلیل حوادث جنگ و ضرباتی که دشمن به برخی زیرساخت‌ها وارد کرده میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است، تأکید کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در اولویت تأمین مالی قرار دارند و برای نیمه دوم سال برنامه جدی تأمین مالی این واحدها در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال تا ششم شهریور، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴ هزار و ۵۰ همت رسیده که ۶۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی همچنان در حال کار و تلاش هستند و تصویر توقف تولید در کشور درست نیست، اعلام کرد: در حوزه روش‌های غیرتورمی نظیر ابزارهای گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ تاکنون ۲۲۴ همت تأمین مالی انجام شده که در قیاس با رقم ۱۵ همت مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری دارد و برنامه نهایی بانک مرکزی، تأمین مالی ۷۰۰ همت از طریق این شیوه‌هاست تا نیازهای مالی بخش تولید بدون فشار تورمی جدید تأمین شود.

برچسب ها: همتی ، بانک مرکزی ، دلار
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