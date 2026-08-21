۸ سانحه مرگبار با ۱۰ جان باخته در هفته آخر مرداد

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به ثبت ۸ فقره تصادف فوتی در هفته آخر مردادماه در پایتخت گفت: بخش عمده این حوادث ناشی از بیتوجهی به جلو، ترددهای غیرمجاز عابران، تخلفات موتورسواران، سرعتهای غیرمجاز و حرکت در خلاف جهت مسیر بوده که متأسفانه در این رخدادها ۱۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادهاند.
حادثه اول - شنبه ۲۴ مرداد/ بزرگراه نواب صفوی
در این حادثه که حوالی ساعت ۰۱:۳۸ بامداد رخ داد، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت حرکت در خلاف جهت مسیر با یک دستگاه وانت نیسان برخورد و واژگون میشود. راکب ۳۶ ساله آن به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و وارد آمدن ضربه مستقیم به سر، در دم فوت شد.
حادثه دوم - شنبه ۲۴ مرداد/ مرتضیگرد
حوالی ساعت ۱۱:۵۸ ظهر، راننده یک دستگاه سواری به علت عدم توجه به جلو و اطراف با یک دستگاه دوچرخه برخورد میکند که متاسفانه راکب دوچرخه مردی ۴۸ ساله در اثر صدمات وارده در دم فوت شد.
حادثه سوم - یکشنبه ۲۴ مرداد/ جاده خاوران
در ساعت ۲۱ یکشنبه شب، راننده یک دستگاه سواری پژو با عابر پیادهای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود برخورد کرد. در پی این حادثه، عابر پیاده مردی ۸۰ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
حادثه چهارم - دوشنبه ۲۶ مرداد/ خیابان دماوند
راننده یک دستگاه خودروی سواری به دلیل بیتوجهی به جلو و اطراف با عابر پیادهای که در حال عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه بود برخورد کرد، که عابر پیاده خانم ۵۵ ساله در اثر صدمات وارده جان باخت.
طبق گزارش اولیه، به شهرداری منطقه نیز بهعلت عدم ایمنسازی و مرمت مسیر در این نقطه سهم تقصیر داده شد.
حادثه پنجم - سهشنبه ۲۷ مرداد/ بزرگراه آزادگان
این تصادف که در ساعت ۰۸:۴۹ صبح بوقوع پیوست، راننده یک دستگاه وانت به علت عدم توجه به جلو با عابر پیادهای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته برخورد میکند که در پی این حادثه عابر پیاده مردی ۵۵ ساله در دم جان خود را از دست داد.
حادثه ششم - چهارشنبه ۲۸ مرداد/ شهرری
حوالی ساعت ۱۲:۱۸ ظهر، راننده یک دستگاه وانت نیسان به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، دچار واژگونی و حریق میشود. متاسفانه راننده ۴۵ ساله و سرنشین ۲۲ساله آن جان خود را از دست دادند.
حادثه هفتم - پنجشنبه ۲۹ مرداد/ بزرگراه شهید همت غرب
راننده یک دستگاه سواری پژو به علت عدم توجه به جلو و اطراف با عابرپیادهای که به صورت غیرایمن و غیرمجاز از عرض بزرگراه عبور میکرد، برخورد میکند ،که در پی شدت ضربه و جراحات وارده عابرپیاده مردی ۳۰ ساله در دم جان باخت.
حادثههشتم - پنجشنبه ۲۹ مرداد/ بزرگراه امام علی(ع)
در ساعت ۰۱:۳۲ بامداد راننده یک دستگاه سواری کوئیک به دلیل بیتوجهی به جلو و اطراف با عقب یک دستگاه کامیون برخورد و سپس واژگون میشود. متاسفانه دو سرنشین عقب در اثر ضربات وارده از خودرو به بیرون پرتاب شده و در دم جان باختند و دیگر سرنشین خودرو مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل گردید.
سردار موسویپور در پایان تاکید کرد: بزرگراههای شهری، محل مسابقه سرعت یا مسیر پیادهروی نیستند؛ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مرز باریک میان زندگی و مرگ است. رانندگان عزیز با تمرکز کامل و رعایت سرعت مطمئنه برانند، عابران پیاده برای حفظ جان خود حتماً از پلهای هوایی و گذرگاههای مجاز استفاده کنند، و سرنشینان خودروها—حتی در صندلیهای عقب—بستن کمربند ایمنی را جدی بگیرند. بیایید با کمی صبوری و احترام به قانون، مانع از تبدیل شدن سفرهای شهری به تراژدیهای خانوادگی شویم.