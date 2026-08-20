۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

جوان آنلاین: آزمون‌های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور» به همراه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان خارج از کشور شاغال به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی متقاضی انتقال به داخل پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

به گزارش مهر، تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون‌های نوبت مردادماه سال ۱۴۰۵ دانش آموختگان و دانشجویان خارج از کشور شرکت کرده‌اند. این آزمون رأس ساعت ۱۵ (سه بعد از ظهر) امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شده است.

در آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۲۱۰ سوال با ۲۱۰ دقیقه زمان، در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۵۰ سوال با ۱۵۰ دقیقه زمان و در آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۵۰ سوال با ۱۵۰ دقیقه زمان ارائه شد.

همچنین در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور ۷۰ سوال با ۷۰ دقیقه زمان و در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل ۶۰ سوال با ۶۰ دقیقه زمان ارائه شد.

در آزمون‌های ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل هر کدام از رشته‌ها ۲۰۰ سوال با ۲۰۰ دقیقه زمان ارائه شد.

ارسال اعتراضات: کلید اولیه و فرم اعتراض به سؤالات آزمون از ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار خواهد گرفت.

شـرکت کنندگان می‌توانند اعتراضـات خود را نسـبت به سـوالات و کلید، از سـاعت ١٢:٠٠ ظهر روز یکشـنبه اول شهریور تا ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز سه شنبه ۳ شهریور فقط به صورت اینترنتی به آدرس اعلام شده ارسال کنند.

اعتراضاتی که خارج از این فرم و بعد از مهلت مقرر ارسال شوند، رسیدگی نخواهند شد. کلیه اعتراضات واصله در زمان مقرر جمع آوری و دسته بندی شده و توسط هیئت طراحان و ناظران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نتیجه تجدید نظر (کلید نهایی) غیرقابل تغییر بوده و مورد رسیدگی دوباره قرار نخواهد گرفت.