کد خبر: 1375135
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹
جامعه » اخبار كلی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

1 آزمون‌های «ملی دندانپزشکی»، «ارزشیابی داروسازی»، «ارتقای داروسازی»، «کارشناسی فیزیوتراپی»، «ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان متقاضی انتقال به داخل» امروز ۲۹ مرداد برگزار شد.

جوان آنلاین: آزمون‌های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور» به همراه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان خارج از کشور شاغال به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی متقاضی انتقال به داخل پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

به گزارش مهر، تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون‌های نوبت مردادماه سال ۱۴۰۵ دانش آموختگان و دانشجویان خارج از کشور شرکت کرده‌اند. این آزمون رأس ساعت ۱۵ (سه بعد از ظهر) امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شده است.

در آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۲۱۰ سوال با ۲۱۰ دقیقه زمان، در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۵۰ سوال با ۱۵۰ دقیقه زمان و در آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۵۰ سوال با ۱۵۰ دقیقه زمان ارائه شد.

همچنین در آزمون ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور ۷۰ سوال با ۷۰ دقیقه زمان و در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل ۶۰ سوال با ۶۰ دقیقه زمان ارائه شد.

در آزمون‌های ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل هر کدام از رشته‌ها ۲۰۰ سوال با ۲۰۰ دقیقه زمان ارائه شد.

ارسال اعتراضات: کلید اولیه و فرم اعتراض به سؤالات آزمون از ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار خواهد گرفت.

شـرکت کنندگان می‌توانند اعتراضـات خود را نسـبت به سـوالات و کلید، از سـاعت ١٢:٠٠ ظهر روز یکشـنبه اول شهریور تا ساعت ١٢:٠٠ ظهر روز سه شنبه ۳ شهریور فقط به صورت اینترنتی به آدرس اعلام شده ارسال کنند.

اعتراضاتی که خارج از این فرم و بعد از مهلت مقرر ارسال شوند، رسیدگی نخواهند شد. کلیه اعتراضات واصله در زمان مقرر جمع آوری و دسته بندی شده و توسط هیئت طراحان و ناظران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نتیجه تجدید نظر (کلید نهایی) غیرقابل تغییر بوده و مورد رسیدگی دوباره قرار نخواهد گرفت.

برچسب ها: آزمون پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

مستقیم حرم عبد‌العظیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار