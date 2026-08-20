رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با انتقاد از وضعیت حجاب در کشور، بی‌حجابی و ولنگاری موجود را نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: مسئولان برای انجام ندادن وظایف خود نباید جنگ را بهانه قرار دهند و دستگاه‌های فرهنگی و حاکمیتی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، امروز (پنج‌شنبه) در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور، ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و امام شهید، با اشاره به وضعیت حجاب به‌عنوان یک موضوع اولویت‌دار و مهم، اظهار داشت: وضعیت حجاب در سطح کشور غیرقابل قبول است. مسئله حجاب از حدود این موضوع فراتر رفته و به ولنگاری و عریانی تبدیل شده است و باید برای آن فکری اساسی شود و در قبال آن نیز نباید سکوت کرد و عدم کنشگری را به جنگ ارتباط داد.

به گزارش دفاع پرس، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از مسئولان در مصاحبه‌ای که حتما برخلاف نظر رئیس‌جمهور است، مطالبی مطرح کرده که این آزادی و امنیت دست‌آورد رئیس‌جمهور است که به زنان بازگردانده شده است و زنان امروز با این وضعیت می‌توانند در جامعه تردد ‌کنند و این اقدام یک آزادی برای زنان است که با حمایت رهبر شهید صورت گرفته است؛ در حالی که این ادعا یک دروغ بزرگ است.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع حجاب، آنچه باعث شد قانونی که به تصویب مجلس رسیده بود، اجرا نشود، ضرورت اجرای پیش‌زمینه‌های فرهنگی بود که متأسفانه دستگاه‌های فرهنگی نیز در این زمینه کم‌کاری و ترک فعل داشتند و اقداماتی را که باید انجام می‌دادند، محقق نکردند. دستگاه‌های فرهنگی باید امروز پاسخگو باشند و اقداماتی را که درخصوص فرهنگ انجام داده‌اند، ارائه کنند.

سردار کارگر ادامه داد: امروز نه‌تنها مردم متدین، بلکه تمام مردمی که دارای اصالت و ریشه هستند، نسبت به وضعیت بی‌حجابی، عریانی و ولنگاری موجود معترض هستند. متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که مسئله از مرز بی‌حجابی عبور کرده و به عریانی در جامعه رسیده‌ایم و امروز امنیت از خانواده‌ها و زنان دارای پوشش مناسب گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه مخالف برخوردهای قهری در موضوع حجاب هستیم، گفت: البته باید حتماً در موضوع حجاب فکر اساسی و اقدام صورت بگیرد و نباید دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف ترک فعل کنند. متأسفانه در سطح کشور در موضوع حجاب ترک فعل صورت گرفته است و هیچ دستگاهی خودش را درگیر نمی‌کند و به‌تدریج این موضوع رسمیت داده می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: ۷۰ درصد مردم در نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند که وضعیت حجاب بدتر از گذشته شده است. البته در این موضوع باید عاقلانه، با برنامه و هوشمندانه عمل شود و کسی منکر این نیست، ولی باید حتماً اقدامی صورت بگیرد.

سردار کارگر تصریح کرد: مرکز آمار ایران اعلام کرده است که ۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر مجرد ۱۸ تا ۴۵ ساله شامل بیش از ۹ میلیون ۳۳۸ هزار مرد و بیش از ۷ میلیون زن کمتر از ۴۰ سال وجود دارند که ازدواج نکرده‌اند و با وجود این حجم از افراد مجرد، هرقدر بی‌حجابی ترویج پیدا کند، ازدواج کمتر خواهد شد و بنیان خانواده‌ها با این شرایط نابود می‌شود.

وی ادامه داد: اخیراً یک خانم کلیمی از هموطنان ما، در موضوع حجاب از ما پیگیر و مطالبه‌گر بود و خواهش می‌کرد که وضعیت حجاب را سامان بدهیم. وی مطرح می‌کرد که با این شرایط نمی‌توانند دختران جوان خود را کنترل کنند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، برخورد پلیس اماکن با مجموعه‌های متخلف در موضوع حجاب را از وظایف این پلیس دانست و تأکید کرد: متأسفانه شاهد هستیم که حتی مانکن‌های برخی فروشگاه‌ها نیز در راستای ترویج بی‌حجابی هستند و در برخی مناطق، استفاده از مانکن‌های زنده رواج پیدا کرده است که باید با این موارد برخورد شود.

وی افزود: دستگاه‌های حاکمیتی در موضوع حجاب، از وزارتخانه‌ها گرفته تا نظام بانکی، مدارس و دانشگاه‌ها، باید الزامات حجاب و عفاف را رعایت کنند؛ چراکه استمرار این روند موجب نارضایتی عمومی و به دنبال آن، ایجاد مسائل امنیتی خواهد شد.

سردار کارگر تصریح کرد: شهرداری تهران، دستگاه‌های انتظامی و فرهنگی باید در مجموعه اماکن و همچنین رویدادهایی که برگزار می‌کنند، رعایت قانون حجاب را در دستور کار قرار دهند و اگر این امر صورت نگیرد، ترک فعل صورت گرفته است.