کد خبر: 1375121
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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷
جامعه » اخبار كلی

نتایج بررسی ظرفیت پذیرش پزشکی به‌زودی اعلام می‌شود

2 وزیر بهداشت اعلام کرد نتایج بررسی ظرفیت پذیرش پزشکی به‌زودی اعلام می‌شود.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از محل طراحی سؤالات آزمون برد تخصصی و فوق‌تخصصی با اشاره به حضور حدود ۲۷۰ استاد از ۲۴ رشته فوق‌تخصصی در این فرآیند، آزمون‌های برد را از مهم‌ترین آزمون‌های حوزه پزشکی دانست.

به گزارش تسنیم، ظفرقندی در همین زمینه تاکید کرد: این آزمون‌ها نقش مهمی در تدوین و تثبیت استاندارد‌های پزشکی و اطمینان از کیفیت خدمات درمانی دارند.

وی با قدردانی از پیشکسوتان و اساتید جامعه پزشکی که در فرآیند طراحی سؤالات آزمون‌های برد فوق‌تخصصی مشارکت دارند، اظهار کرد: امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران و در محل طراحی سؤالات، میزبان جمعی از برجسته‌ترین اساتید پزشکی کشور هستیم که برای طراحی و نهایی‌سازی سؤالات آزمون برد فوق‌تخصصی مشغول فعالیت هستند.

وزیر بهداشت افزود: آزمون برد فوق‌تخصصی، یکی از مهم‌ترین و بالاترین آزمون‌هایی است که در حوزه پزشکی برگزار می‌شود و کار اساتید در این زمینه، به تثبیت استاندارد‌های پزشکی کشور کمک می‌کند.

نتایج بررسی ظرفیت پذیرش پزشکی به‌زودی اعلام می‌شود

وی درباره سیاست وزارت بهداشت درخصوص ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نیز گفت: سیاست حوزه آموزش موضوعی ثابت و مشخص است و پذیرش دانشجو در پزشکی، دندانپزشکی و سایر رشته‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های کشور باشد.

وزیر بهداشت افزود: تعریف این تناسب و ارزیابی آن در مرحله اجرا، موضوعی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است و به نظر می‌رسد نتایج آن به‌زودی اعلام شود.

ضرورت حفظ جایگاه پزشکی ایران در منطقه

وی با بیان اینکه رشته‌های پزشکی ایران در حوزه تخصص و فوق‌تخصص همواره در منطقه پیشتاز بوده‌اند، تاکید کرد: هدف ما این است که این سطح علمی را حفظ کنیم و یکی از راه‌های تحقق این هدف، طراحی آزمون‌های استاندارد و اطمینان‌بخش است تا پزشکان جوانی که وارد عرصه خدمت می‌شوند، از توانمندی لازم برای ارائه خدمات مناسب به مردم برخوردار باشند.

وزیر بهداشت ادامه داد: هدف از حضور در محل طراحی سوالات، علاوه بر قدردانی و خداقوت به اساتید، گفت‌و‌گو درباره مسائل و مشکلات آنان بود. همچنین از اساتید خواستیم دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره مسائل عمومی کشور را نیز با وزارت بهداشت در میان بگذارند تا بتوانیم با کمک یکدیگر شرایط را بهبود دهیم.

پیگیری مسائل معیشتی و حقوق اعضای هیات علمی

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت معیشت و حقوق اعضای هیات علمی نیز گفت: مسائل مربوط به معیشت اساتید را پیگیری کرده‌ایم و روز گذشته نیز در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور این موضوعات مطرح شد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: تلاش ما این است که شان اساتید دانشگاه به لحاظ معیشتی حفظ و مسائل موجود نیز برطرف شود.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، آزمون پزشکی ، جامعه پزشکی
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