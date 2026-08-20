حریق در خیابان شوش یک مصدوم برجای گذاشت

جوان آنلاین: جلال ملکی گفت: ساعت ۱۱:۰۳ دقیقه یک مورد حریق ساختمان مسکونی سه طبقه در خیابان شوش به ۱۲۵ اعلام شد و ۳ ایستگاه به محل اعزام شدند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: آتش نشانان مشاهده کردند در پارکینگ ساختمان یک دستگاه خودروی وانت و مقداری وسیله مثل مثل پارچه و ... نگهداری می‌شد که حریق از همان جا شروع شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: دود به طبقات بالایی که مسکونی بود سرایت کرده و ۳ نفر شامل یک مادر و دو کودک قبل از رسیدن آتش‌نشان‌ها از ساختمان خارج شده بودند و این مادر کمی دچار دودگرفتگی شده بود، اما حال وی مساعد گزارش شده است.

ملکی گفت که در حال حاضر آتش نشانان در حال لکه گیری محل آتش سوزی هستند.