کد خبر: 1375090
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
جامعه » اخبار كلی

نجات زن جوان از آدم‌ربایی/دستگیری اوباش مسلح در فضای مجازی و عامل شرارت در پمپ‌بنزین

1 مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران از چند عملیات مهم پلیس خبر داد که منجر به دستگیری اوباش سابقه‌دار به اتهام انتشار تصاویر مسلحانه در فضای مجازی، دستگیری عامل عربده‌کشی و ضرب و جرح در پمپ بنزین، کشف موتورسیکلت آپاچی مسروقه پس از ۶ سال در بزرگراه امام علی (ع)، نجات زن جوان از آدم‌ربایی، دستگیری گروگان‌گیر در شهرک راه‌آهن و همچنین انهدام باند سارقان وانت نیسان خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری یکی از اوباش سابقه‌دار خبر داد که با انتشار تصاویر مسلحانه در فضای مجازی، قصد قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت داشت.

به گزارش ایسنا، مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات با رصد مستمر، مخفیگاه متهم را در خیابان پیروزی شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند. در بازرسی محل مخفیگاه وی، یک قبضه سلاح کشف شد.

پلیس هشدار داد: فضای مجازی محل امنی برای مجرمان نیست و انتشار تصاویر سلاح، سرنخی برای شناسایی آنان است.

دستگیری عامل شرارت در پمپ بنزین 

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با عربده‌کشی و فحاشی در یکی از جایگاه‌های سوخت، به شهروندی حمله کرده و وی را به شدت مجروح کرده بود. مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات با بررسی دوربین‌های مداربسته، هویت متهم را شناسایی و در محدوده خیابان کارگر دستگیرش کردند. پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

کشف موتورسیکلت سرقتی پس از ۶ سال

سرهنگ مرتضی ایمانی، معاون پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ خبر داد که حدود ۶ سال پیش در تهران به سرقت رفته بود. کارآگاهان حین گشت‌زنی در بزرگراه امام علی (ع) به موتورسیکلتی با پلاک دست‌نویس مشکوک شدند. راکب به دستور ایست توجه نکرد، اما با اقدامات عملیاتی، موتورسیکلت متوقف و راکب دستگیر شد. با استخراج شماره شاسی، مشخص شد موتورسیکلت در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ از کلانتری ۱۲۹ جامی سرقت شده است.

نجات زن جوان از آدم‌ربایی در شهرک راه‌آهن

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، از نجات زن جوانی خبر داد که با وعده دروغین مهاجرت به ترکیه فریب خورده و در خانه‌ای در شهرک راه‌آهن محبوس شده بود. خانواده وی پس از تماس‌های کوتاه، موضوع را به پلیس گزارش کردند. کارآگاهان اداره یازدهم با ردزنی اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، زن جوان را نجات و آدم‌ربا را دستگیر کردند. متهم هنگام دستگیری مقاومت کرد، اما با اقدام سریع مأموران مهار شد. تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی ادامه دارد.

انهدام باند سارقان وانت نیسان

سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی، از انهدام باند سارقان خودرو خبر داد.

شاکی اعلام کرد وانت نیسانش سرقت شده و فردی با تماس تلفنی در قبال ۵۰ میلیون تومان، مدعی اعلام محل خودرو شده است. کارآگاهان با شناسایی مالک سیم‌کارت، به متهمی به نام «بابک» رسیدند و سپس با یک قرار صوری، همدستش «بهزاد» را دستگیر کردند.

متهم به سرقت با همدستی «بهزاد» اعتراف کرد. وانت نیسان در حاشیه شهرک کاروان کشف شد و دو مالخر در پوشش مغازه ضایعاتی دستگیر شدند. آخرین عضو باند نیز در منزل مجردی شناسایی و دستگیر شد. متهمان به سرقت سه دستگاه وانت نیسان و یک وانت پیکان دیگر اعتراف کردند.

هشدار‌های پلیس:

فضای مجازی محل امنی برای قدرت‌نمایی نیست و انتشار تصاویر سلاح، سرنخی برای شناسایی مجرمان است.

 شهروندان از تردد در مکان‌های خلوت و ملاقات با افراد ناشناس خودداری کنند.

 وعده‌های دروغین مهاجرت و اقامت را از مراجع رسمی استعلام کنند.

 در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، آدم ربایی ، پمپ بنزین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

مستقیم حرم عبد‌العظیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار