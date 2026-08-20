مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران از چند عملیات مهم پلیس خبر داد که منجر به دستگیری اوباش سابقه‌دار به اتهام انتشار تصاویر مسلحانه در فضای مجازی، دستگیری عامل عربده‌کشی و ضرب و جرح در پمپ بنزین، کشف موتورسیکلت آپاچی مسروقه پس از ۶ سال در بزرگراه امام علی (ع)، نجات زن جوان از آدم‌ربایی، دستگیری گروگان‌گیر در شهرک راه‌آهن و همچنین انهدام باند سارقان وانت نیسان خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری یکی از اوباش سابقه‌دار خبر داد که با انتشار تصاویر مسلحانه در فضای مجازی، قصد قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت داشت.

به گزارش ایسنا، مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات با رصد مستمر، مخفیگاه متهم را در خیابان پیروزی شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند. در بازرسی محل مخفیگاه وی، یک قبضه سلاح کشف شد.

پلیس هشدار داد: فضای مجازی محل امنی برای مجرمان نیست و انتشار تصاویر سلاح، سرنخی برای شناسایی آنان است.

دستگیری عامل شرارت در پمپ بنزین

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با عربده‌کشی و فحاشی در یکی از جایگاه‌های سوخت، به شهروندی حمله کرده و وی را به شدت مجروح کرده بود. مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات با بررسی دوربین‌های مداربسته، هویت متهم را شناسایی و در محدوده خیابان کارگر دستگیرش کردند. پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

کشف موتورسیکلت سرقتی پس از ۶ سال

سرهنگ مرتضی ایمانی، معاون پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ خبر داد که حدود ۶ سال پیش در تهران به سرقت رفته بود. کارآگاهان حین گشت‌زنی در بزرگراه امام علی (ع) به موتورسیکلتی با پلاک دست‌نویس مشکوک شدند. راکب به دستور ایست توجه نکرد، اما با اقدامات عملیاتی، موتورسیکلت متوقف و راکب دستگیر شد. با استخراج شماره شاسی، مشخص شد موتورسیکلت در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ از کلانتری ۱۲۹ جامی سرقت شده است.

نجات زن جوان از آدم‌ربایی در شهرک راه‌آهن

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، از نجات زن جوانی خبر داد که با وعده دروغین مهاجرت به ترکیه فریب خورده و در خانه‌ای در شهرک راه‌آهن محبوس شده بود. خانواده وی پس از تماس‌های کوتاه، موضوع را به پلیس گزارش کردند. کارآگاهان اداره یازدهم با ردزنی اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، زن جوان را نجات و آدم‌ربا را دستگیر کردند. متهم هنگام دستگیری مقاومت کرد، اما با اقدام سریع مأموران مهار شد. تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی ادامه دارد.

انهدام باند سارقان وانت نیسان

سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی، از انهدام باند سارقان خودرو خبر داد.

شاکی اعلام کرد وانت نیسانش سرقت شده و فردی با تماس تلفنی در قبال ۵۰ میلیون تومان، مدعی اعلام محل خودرو شده است. کارآگاهان با شناسایی مالک سیم‌کارت، به متهمی به نام «بابک» رسیدند و سپس با یک قرار صوری، همدستش «بهزاد» را دستگیر کردند.

متهم به سرقت با همدستی «بهزاد» اعتراف کرد. وانت نیسان در حاشیه شهرک کاروان کشف شد و دو مالخر در پوشش مغازه ضایعاتی دستگیر شدند. آخرین عضو باند نیز در منزل مجردی شناسایی و دستگیر شد. متهمان به سرقت سه دستگاه وانت نیسان و یک وانت پیکان دیگر اعتراف کردند.

هشدار‌های پلیس:

فضای مجازی محل امنی برای قدرت‌نمایی نیست و انتشار تصاویر سلاح، سرنخی برای شناسایی مجرمان است.

شهروندان از تردد در مکان‌های خلوت و ملاقات با افراد ناشناس خودداری کنند.

وعده‌های دروغین مهاجرت و اقامت را از مراجع رسمی استعلام کنند.

در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.