افغانستان و بلاروس، بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک توافق کردند.

جوان آنلاین: دومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری افغانستان و بلاروس با محوریت گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه همکاری در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، در شهر «منسک»، پایتخت بلاروس، برگزار شد.

به گزارش تسنیم، این نشست به ریاست «عطاءالله عمری»، وزیر کشاورزی، آبیاری و دامپروری افغانستان، و «یوری گورلوف»، وزیر کشاورزی و غذا بلاروس، برگزار شد.

در این نشست، دو طرف درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، گسترش روابط در بخش کشاورزی و دامپروری، انتقال تکنولوژی‌های نوین، واردات ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد زمینه برای مونتاژ و بسته‌بندی این ماشین‌آلات در افغانستان گفت‌و‌گو کردند.

تولید کود‌های شیمیایی، فرآوری لبنیات و مواد غذایی و تولید ماشین‌آلات صنعتی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

دو طرف همچنین بر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان شرکت‌های افغانستان و بلاروس، ساخت کارخانه‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک، آموزش متخصصان افغان و انتقال تجربه و تکنولوژی تأکید کردند.

در بخش تجارت و صنعت، «احمدالله زاهد»، معاون وزارت صنعت و تجارت افغانستان، بر تولید ماشین‌آلات صنعتی در افغانستان و تسهیل دسترسی محصولات افغانستان به بازار‌های بلاروس تأکید کرد.

برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بلاروسی در بخش استخراج و فرآوری معادن افغانستان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین افزایش صادرات افغانستان به بلاروس، ایجاد توازن تجاری، سرمایه‌گذاری در بخش استخراج و تصفیه نفت، همکاری در زمینه واردات مواد نفتی و ایجاد سازوکار‌های بانکی برای تسهیل انتقال پول و سرمایه‌گذاری مشترک بررسی شد.

افغانستان و بلاروس در پایان نشست توافق کردند یک گروه کاری مشترک به ریاست معاونان دو طرف ایجاد شود. این گروه مسئولیت خواهد داشت تا توافقات و تعهدات مطرح‌شده در نشست را پیگیری کرده و زمینه عملی‌شدن پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک را فراهم کند.