کدام فیلم را آخر هفته از تلویزیون ببینیم؟

جوان آنلاین: در روزهای پایانی این هفته که با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) همزمان شده است، شبکههای مختلف سیما مجموعهای متنوع از فیلمهای سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن را برای مخاطبان تدارک دیدهاند؛ مجموعهای که از آثار مناسبتی و خانوادگی تا فیلمهای اکشن، جنایی، معمایی، تاریخی و علمیتخیلی را دربرمیگیرد.
به گزارش تسنیم، در میان این آثار، چند فیلم تازه نیز برای نخستین بار از قاب تلویزیون پخش میشوند و میتوانند برای مخاطبانی که به دنبال تماشای فیلمهای کمتر دیدهشده هستند، جذابتر باشند. در کنار آنها، چند اثر شناختهشده نیز در جدول پخش قرار گرفتهاند که فرصت دوبارهای برای تماشای آنها فراهم میکنند.
شبکه یک؛ «تی ۳۴» و یک روایت جنگی پرهیجان
شبکه یک جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۶، فیلم سینمایی «تی ۳۴» به کارگردانی آلکسی سیدورووا را روی آنتن میبرد؛ فیلمی جنگی که بخش قابل توجهی از جذابیت خود را از طراحی نبردهای تانکی و فضای پرتنش جنگ جهانی دوم میگیرد.
داستان درباره گروهی از سربازان شوروی است که در پشت خطوط دشمن گرفتار شدهاند و با یک تانک آسیبدیده تلاش میکنند از محاصره نیروهای آلمانی فرار کنند. محدودیت مهمات و سوخت، درگیری با دشمن و فشار روانی شرایط، اعضای گروه را در موقعیتی دشوار قرار میدهد.
چرا ببینیم؟
«تی ۳۴» برای علاقهمندان به فیلمهای جنگی و اکشن انتخاب مناسبی است و علاوه بر صحنههای نبرد، بر رفاقت، فداکاری و تصمیمگیری در شرایط بحرانی تمرکز دارد.
شبکه دو؛ از یک قصه احساسی تا «انتظار»
شبکه دو صبح جمعه ساعت ۸ فیلم «گرانبهای من» را پخش میکند؛ داستانی انسانی درباره مردی که پس از مرگ یکی از همکارانش با دختر ششساله او مواجه میشود؛ دختری که ناشنوا و نابیناست.
این فیلم در ابتدا از یک موقعیت ساده و حتی تا حدی حسابگرانه آغاز میشود، اما مواجهه شخصیت اصلی با کودک، مسیر داستان را تغییر میدهد و او را با مسئولیتی فراتر از آنچه تصور میکرد روبهرو میکند.
در ادامه، ساعت ۱۷، فیلم تلویزیونی جدید «انتظار» به کارگردانی امید سبیلی روی آنتن میرود. قصه درباره مردی است که برای برآورده کردن آخرین آرزوی مادر پیرش تلاش میکند فرزندان خانواده را دوباره دور هم جمع کند.
«انتظار» از آن دسته آثار خانوادگی است که ظرفیت همذاتپنداری بالایی دارد؛ اختلاف میان اعضای خانواده، گذشت، بازگشت به روابط فراموششده و اهمیت حضور خانواده در روزهای سخت، محور اصلی آن را شکل میدهد. قرار گرفتن این فیلم در چنین مناسبت مذهبی نیز به فضای عاطفی و خانوادگی آن کمک میکند.
شبکه سه؛ از فوتبال تا هیولاهای ناشناخته
شبکه سه یکی از متنوعترین جدولهای این هفته را دارد. پنجشنبه ساعت ۱۰ فیلم «مربی» پخش میشود؛ داستان فوتبالیستی که پس از ناکامی در تیم ملی، فرصت تازهای برای بازگشت پیدا میکند و این بار در قامت مربی یک تیم ضعیف قرار میگیرد.
داستان «مربی» در ظاهر ورزشی است، اما مضمون اصلی آن درباره شکست و دوباره شروع کردن است. یورا باید تیمی را که بازیکنانش انگیزه و توان چندانی ندارند، به یک مجموعه منسجم تبدیل کند؛ بنابراین فیلم برای مخاطبانی که به داستانهای انگیزشی و ورزشی علاقه دارند، گزینه قابل توجهی است.
اما ساعت ۱۵، فضای شبکه سه کاملاً تغییر میکند و «پروژه ۷۴۹» روی آنتن میرود؛ یک فیلم علمیتخیلی و هیجانی که سراغ موجودی ناشناخته و آزمایشهای علمی میرود.
داستان از یک حفاری عمیق در معدنی در چین آغاز میشود؛ جایی که موجودی عجیب کشف شده و تماس با آن پیامدهایی غیرمنتظره به همراه دارد. سالها بعد، نوجوانی با قابلیتهای فراانسانی به مرکز ماجرا تبدیل میشود و دانشمندان از او برای مقابله با موجودی استفاده میکنند که هر لحظه بزرگتر و خطرناکتر میشود.
«پروژه ۷۴۹» انتخابی متفاوت برای تلویزیون است؛ بهخصوص برای مخاطبانی که فیلمهای علمیتخیلی، هیولاها، آزمایشهای مخفی و روایتهای آخرالزمانی را دنبال میکنند.
جمعه ساعت ۱۰ نیز «آبی روشن» به کارگردانی بابک خواجهپاشا پخش میشود؛ فیلمی که در بستر یک جستوجو و سفر، مضامین اخلاقی و معنوی را دنبال میکند. حضور مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی و مرتضی امینیتبار از نکات قابل توجه این فیلم است.
در ادامه، ساعت ۱۴:۳۰، «سقوط در یخ» فضای متفاوتی ایجاد میکند؛ داستانی جنایی و پرتعلیق درباره پولهای سرقتشدهای که پس از سقوط یک هواپیما در دریاچهای یخزده پنهان میشوند. پیدا شدن پولها توسط مردی منزوی، آغاز تعقیب و گریزی خطرناک است.
این فیلم برای مخاطب علاقهمند به تعلیق، بقا، جنایت و تعقیبوگریز میتواند یکی از گزینههای اصلی جمعه باشد.
شبکه چهار؛ آخر هفتهای برای علاقهمندان به معما
شبکه چهار پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ فیلم جدید «۸۸» را پخش میکند. داستان با یک کمپین انتخاباتی آغاز میشود، اما بررسی حسابهای مالی، شخصیت اصلی را به اطلاعاتی مشکوک و شبکهای مرتبط با اندیشههای نژادپرستانه میرساند.
این فیلم بیشتر از آنکه یک سرگرمی صرف باشد، مخاطب را وارد فضای سیاسی، اجتماعی و معمایی میکند و برای کسانی که فیلمهای مبتنی بر کشف حقیقت و افشای پشت پرده را میپسندند، جذاب است.
اما مهمترین پیشنهاد شبکه چهار در جمعه شب، «تحقیقات جنایی پنجشنبهها» است که ساعت ۲۰:۳۰ پخش میشود. حضور هلن میرن، پیرس براسنان و بن کینگزلی در این فیلم، توجه علاقهمندان به آثار معمایی را جلب خواهد کرد.
ماجرا درباره گروهی از ساکنان یک خانه سالمندان است که خود را در قامت کارآگاه قرار میدهند و درباره پروندههای جنایی تحقیق میکنند. ترکیب شخصیتهای سالخورده با یک پرونده قتل، ظرفیت ایجاد فضایی همزمان معمایی و سرگرمکننده را فراهم کرده است.
شبکه نمایش؛ انتخابهای جدیتر برای شبهای آخر هفته
شبکه نمایش در این هفته یکی از متنوعترین ترکیبها را دارد. پنجشنبه ساعت ۲۱، «ملک سلیمان» به کارگردانی شهریار بحرانی پخش میشود؛ اثری تاریخی ـ مذهبی که زندگی حضرت سلیمان (ع) و چالشهای او در مسیر ساختن حکومتی آرمانی را روایت میکند.
در ادامه، ساعت ۲۳، فیلم جدید «بازی سرنوشت» قرار دارد؛ داستان زنی هتلدار که تحت فشار یک مأمور اطلاعاتی فاسد مجبور میشود وارد نقشه سرقت یک شیء ارزشمند شود.
جمعه نیز شبکه نمایش از ساعت ۱۷ با فیلم «گرگ» سراغ طبیعت سرد و خشن سیبری میرود. ساعت ۱۹، «شرق» داستان یک سرباز هلندی در اندونزی را روایت میکند که میان وظیفه نظامی و وجدان شخصی گرفتار میشود.
اما ساعت ۲۱، یکی از انتخابهای جدیتر این شبکه یعنی «زیر نور ماه» به کارگردانی رضا میرکریمی پخش میشود.
این فیلم داستان طلبهای جوان را روایت میکند که در آستانه پوشیدن لباس روحانیت، درباره جایگاه خود و تأثیرگذاریاش بر مردم دچار تردید است. آشنایی او با بیخانمانها مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.
«زیر نور ماه» بیش از آنکه بر حادثه متکی باشد، فیلمی شخصیتمحور و اجتماعی است و با طرح پرسشهایی درباره مسئولیت، معنویت و نسبت فرد با جامعه، همچنان میتواند برای مخاطب قابل تأمل باشد.
جمعه ساعت ۲۳ نیز «به پیش» با بازی جکی چان روی آنتن میرود؛ فیلمی خانوادگی درباره رابطه یک پدر و دختر که در بستر ماجرای یک اسب و پرونده حقوقی شکل میگیرد. ترکیب کمدی، اکشن، روابط خانوادگی و حضور جکی چان، این اثر را به انتخابی مناسب برای تماشای خانوادگی تبدیل کرده است.
شبکه تهران؛ از «داستان سامرا» تا «بعد از غبار»
شبکه تهران پنجشنبه ساعت ۱۳:۳۰ انیمیشن جدید «ماموریت مادر دختری» را پخش میکند؛ اثری درباره مادری و دختری که رؤیای ساخت یک ربات مهربان را دنبال میکنند.
جمعه صبح نیز ساعت ۹، «داستان سامرا» پخش میشود؛ انیمیشنی با فضایی مناسبتی که ماجرای مقابله با یک گروه خرابکار و تلاش دانشمندان جوان ایرانی برای خنثی کردن نقشه آنان را روایت میکند.
جمعه ساعت ۱۳:۳۰ نیز «بعد از غبار» به کارگردانی محمود معظمی روی آنتن میرود. داستان معلمی که وارد روستایی محروم میشود و تلاش میکند میان اهالی اتحاد ایجاد کند، در کنار مقابله با فردی سودجو که از باورهای خرافی مردم سوءاستفاده میکند، شکل میگیرد.
شبکه نمایش؛ «زیبای بینظیر» برای یک تماشای آرامتر
پنجشنبه ساعت ۱۷، «زیبای بینظیر» پخش میشود؛ داستان بلا، دختر جوانی که در کتابخانه کار میکند و رؤیای نویسنده شدن دارد، اما از گل و گیاه میترسد. یک باغچه نامرتب و پیرمرد بداخلاق همسایه، او را وارد ماجرایی تازه میکند.
این فیلم در مقایسه با آثار اکشن جدول پخش، فضایی آرامتر و خانوادگیتر دارد و میتواند گزینهای مناسب برای تماشای عصرگاهی باشد.
شبکه افق؛ روایتهایی درباره مقاومت و خانواده
«حصار ضد خرگوش» جمعه ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش میشود؛ فیلمی بر اساس داستان واقعی سه دختر بومی استرالیا که از خانوادههای خود جدا میشوند و برای بازگشت به خانه سفری طولانی و طاقتفرسا را آغاز میکنند.
فیلم از این منظر اهمیت دارد که داستان مقاومت و تلاش برای بازگشت به ریشهها را از زاویهای انسانی روایت میکند و مخاطب را با بخشی از تاریخ بومیان استرالیا آشنا میسازد.
ساعت ۱۷ نیز «تولد یک پروانه» پخش خواهد شد؛ فیلمی خانوادگی و احساسی درباره مردی که پس از مرگ همسرش، رابطهاش با پسر نوجوان او تغییر میکند و میان این دو پیوندی تازه شکل میگیرد.
شبکه کودک و امید؛ انتخابهای تازه برای مخاطبان کمسنوسال
شبکه کودک پنجشنبه ساعت ۱۴، انیمیشن جدید «دیپلو داینا» را پخش میکند؛ داستان دایناسوری کوچک که در دنیای کمیک زندگی میکند و برای پیدا کردن والدینش وارد ماجراجویی بزرگی میشود.
جمعه نیز «فرمانروای آب» ساعت ۱۴ روی آنتن میرود؛ انیمیشنی ماجراجویانه درباره گروگانگیری یک تیم کارشناسی سازمان ملل و تلاش گروهی از ایرانیان برای پیدا کردن منشأ بحران.
در شبکه امید نیز پنجشنبه ساعت ۱۷ «گوتیا» پخش میشود؛ داستان نوجوانی روستایی که به تیلهبازی علاقه دارد و با حمایت معلم ورزشش، مسیر مسابقات محلی تا رقابتهای کشوری را طی میکند.
جمعه ساعت ۱۷ نیز «مورو در برابر سولو» پخش خواهد شد؛ اثری فانتزی و ماجراجویانه که داستان رویارویی قهرمانی جوان با شخصیتی شرور و جاودانه را دنبال میکند.
دو انتخاب ویژه برای شبکه فراتر
شبکه فراتر پنجشنبه ساعت ۱۳، «داستان اسباببازی ۳» را پخش میکند؛ انیمیشنی که در ظاهر داستان اسباببازیهایی است که از بزرگ شدن صاحبشان نگراناند، اما در لایهای عمیقتر درباره کودکی، جدایی و عبور از یک مرحله مهم زندگی حرف میزند.
جمعه ساعت ۱۳ نیز نوبت به شاهکار علمیتخیلی «۲۰۰۱: ادیسه فضایی» ساخته استنلی کوبریک میرسد؛ فیلمی که بیش از نیم قرن پس از ساخت همچنان یکی از مهمترین آثار تاریخ سینمای علمیتخیلی به شمار میرود.
این فیلم برخلاف بسیاری از آثار علمیتخیلی، بیش از آنکه بر حادثه و اکشن تکیه کند، مخاطب را به تأمل درباره تکامل انسان، فناوری، هوش مصنوعی و آینده بشر دعوت میکند؛ بنابراین اگر مخاطب به سینمای کلاسیک و آثار اندیشهمحور علاقه داشته باشد، این فیلم یکی از متفاوتترین گزینههای آخر هفته است.
کدام فیلم را ببینیم؟
اگر هیجان و اکشن میخواهید، «پروژه ۷۴۹» و «سقوط در یخ» انتخابهای مناسبتری هستند. برای معما و جنایت، «تحقیقات جنایی پنجشنبهها» و «بازی سرنوشت» پیشنهاد میشوند. اگر دنبال فیلمی اجتماعی و تأملبرانگیز هستید، «زیر نور ماه» و «شرق» ارزش تماشا دارند.
برای یک تماشای خانوادگی نیز «به پیش»، «گرانبهای من» و «داستان اسباببازی ۳» گزینههای قابل توجهی هستند و علاقهمندان به آثار مذهبی و مناسبتی میتوانند سراغ «ملک سلیمان»، «داستان سامرا»، «آبی روشن» و «هر شب تنهایی» بروند.
در مجموع، جدول پخش این هفته تلاش کرده است میان فیلمهای تازه، آثار شناختهشده، تولیدات مناسبتی و آثار سرگرمکننده تعادل ایجاد کند؛ بنابراین پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مرداد، تقریباً برای هر گروه از مخاطبان، انتخابی در قاب تلویزیون وجود دارد.