کد خبر: 1375064
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
جامعه » اخبار كلی

رصد کامل فضای مجازی برای مقابله با تقلب در کنکور؛ تاکنون هیچ تخلفی گزارش نشده است

1 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر استقرار شبکه ملی حفاظت آزمون برای تأمین امنیت برگزاری کنکور ۱۴۰۵ گفت: تاکنون هیچ موردی از تقلب و تخلف در جریان برگزاری این آزمون گزارش نشده است و تمامی شبکه‌ها، کانال‌ها و صفحات فضای مجازی که مدعی فروش سؤالات کنکور هستند، تحت رصد قرار دارند.

جوان آنلاین: دکتر رضا محمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، ضمن بیان این مطلب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت آزمون سراسری اظهار کرد: شبکه ملی حفاظت آزمون در سطح کشور مستقر شده و شبکه‌های متناظر آن نیز در ۱۳۱ استان مستقر هستند و به‌صورت کامل روند برگزاری آزمون را رصد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بالاترین و بهترین امکانات کشف تقلب که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد را با توجه به مهندسی معکوس، طراحی و استفاده کرده‌ایم و این تجهیزات و روش‌ها هم در سال گذشته و هم امسال برای تأمین امنیت آزمون مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه «تا این لحظه هیچ موردی از تقلب یا تخلف در آزمون گزارش نشده است»، ادامه داد: آخرین گزارش‌ها را از شبکه‌های ملی و استانی دریافت کرده‌ایم و به لطف خدا تاکنون حتی یک مورد تخلف نیز در این حوزه گزارش نشده است.

محمدی درباره فعالیت برخی کانال‌ها و صفحات مجازی که مدعی دسترسی یا فروش سؤالات آزمون هستند نیز گفت: پلیس فتا از مدت‌ها قبل کانال‌ها، شبکه‌ها و صفحات مجازی مرتبط را تحت رصد دارد. اگر افرادی در این فضا‌ها ادعا می‌کنند که سؤالات را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند، این موارد تحت رصد و شناسایی قرار دارند و مشخص است چه افرادی در این فعالیت‌ها حضور دارند.

وی از داوطلبان خواست حتی در صورت عضویت در این کانال‌ها از روی کنجکاوی، هرچه سریع‌تر آنها را ترک کنند و گفت: این کانال‌ها کاملاً شناسایی شده و تحت رصد هستند و ممکن است اطلاعات داوطلبان را جمع‌آوری کرده و بعداً از آن سوءاستفاده استفاده کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور توضیح داد: ممکن است گردانندگان این کانال‌ها پس از دریافت اطلاعات افراد، آنها را تهدید کنند که در صورت پرداخت‌نکردن مبلغی، ادعا‌هایی درباره تقلب یا تخلف آنها منتشر خواهند کرد؛ بنابراین داوطلبان نباید وارد چنین فضا‌هایی شوند یا اطلاعات خود را در اختیار این افراد قرار دهند.

محمدی با اشاره به اینکه موارد احتمالی شناسایی‌شده در اختیار پلیس فتا قرار دارد، گفت: این موارد پس از برگزاری آزمون بررسی خواهد شد، اما تا این لحظه و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، هیچ موردی از تقلب و تخلف در آزمون گزارش نشده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پذیرش از طریق آزمون‌های سراسری همچنان مسیر اصلی ورود به دانشگاه است، خاطرنشان کرد: تاکنون موردی مشاهده نکرده‌ایم که فردی از طریق موضوعاتی مانند فروش صندلی یا خارج از مسیر‌های قانونی وارد دانشگاه شده باشد و چنین موضوعی اساساً در فرآیند پذیرش دانشجو از طریق آزمون‌های سراسری امکان‌پذیر نیست.

برچسب ها: سازمان سنجش ، فضای مجازی ، آزمون سراسری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

تنگه و تقویم جنگ

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

غافلگیری بنزینی ممنوع!

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

شکست ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان!

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

مستقیم حرم عبد‌العظیم

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

مردی که خنده را زندگی کرد 

نوبت حل مسائل

خودکشی ملوانان ناو آبراهام لینکلن یک رسوایی ملی!

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

حقابه مارون، نفس تازه نخلستان‌های خوزستان

ولایتی: امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

علی نصیریان مهمان نخستین برنامه «هم‌کلام»

 قصه هنوز برای کودکان زنده است اگر روایت کنیم 

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار