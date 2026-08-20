رصد کامل فضای مجازی برای مقابله با تقلب در کنکور؛ تاکنون هیچ تخلفی گزارش نشده است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر استقرار شبکه ملی حفاظت آزمون برای تأمین امنیت برگزاری کنکور ۱۴۰۵ گفت: تاکنون هیچ موردی از تقلب و تخلف در جریان برگزاری این آزمون گزارش نشده است و تمامی شبکه‌ها، کانال‌ها و صفحات فضای مجازی که مدعی فروش سؤالات کنکور هستند، تحت رصد قرار دارند.

جوان آنلاین: دکتر رضا محمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، ضمن بیان این مطلب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت آزمون سراسری اظهار کرد: شبکه ملی حفاظت آزمون در سطح کشور مستقر شده و شبکه‌های متناظر آن نیز در ۱۳۱ استان مستقر هستند و به‌صورت کامل روند برگزاری آزمون را رصد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بالاترین و بهترین امکانات کشف تقلب که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد را با توجه به مهندسی معکوس، طراحی و استفاده کرده‌ایم و این تجهیزات و روش‌ها هم در سال گذشته و هم امسال برای تأمین امنیت آزمون مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه «تا این لحظه هیچ موردی از تقلب یا تخلف در آزمون گزارش نشده است»، ادامه داد: آخرین گزارش‌ها را از شبکه‌های ملی و استانی دریافت کرده‌ایم و به لطف خدا تاکنون حتی یک مورد تخلف نیز در این حوزه گزارش نشده است.

محمدی درباره فعالیت برخی کانال‌ها و صفحات مجازی که مدعی دسترسی یا فروش سؤالات آزمون هستند نیز گفت: پلیس فتا از مدت‌ها قبل کانال‌ها، شبکه‌ها و صفحات مجازی مرتبط را تحت رصد دارد. اگر افرادی در این فضا‌ها ادعا می‌کنند که سؤالات را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند، این موارد تحت رصد و شناسایی قرار دارند و مشخص است چه افرادی در این فعالیت‌ها حضور دارند.

وی از داوطلبان خواست حتی در صورت عضویت در این کانال‌ها از روی کنجکاوی، هرچه سریع‌تر آنها را ترک کنند و گفت: این کانال‌ها کاملاً شناسایی شده و تحت رصد هستند و ممکن است اطلاعات داوطلبان را جمع‌آوری کرده و بعداً از آن سوءاستفاده استفاده کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور توضیح داد: ممکن است گردانندگان این کانال‌ها پس از دریافت اطلاعات افراد، آنها را تهدید کنند که در صورت پرداخت‌نکردن مبلغی، ادعا‌هایی درباره تقلب یا تخلف آنها منتشر خواهند کرد؛ بنابراین داوطلبان نباید وارد چنین فضا‌هایی شوند یا اطلاعات خود را در اختیار این افراد قرار دهند.

محمدی با اشاره به اینکه موارد احتمالی شناسایی‌شده در اختیار پلیس فتا قرار دارد، گفت: این موارد پس از برگزاری آزمون بررسی خواهد شد، اما تا این لحظه و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، هیچ موردی از تقلب و تخلف در آزمون گزارش نشده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پذیرش از طریق آزمون‌های سراسری همچنان مسیر اصلی ورود به دانشگاه است، خاطرنشان کرد: تاکنون موردی مشاهده نکرده‌ایم که فردی از طریق موضوعاتی مانند فروش صندلی یا خارج از مسیر‌های قانونی وارد دانشگاه شده باشد و چنین موضوعی اساساً در فرآیند پذیرش دانشجو از طریق آزمون‌های سراسری امکان‌پذیر نیست.