جوان آنلاین: روابط عمومی پالایشگاه تهران روز پنجشنبه اعلام کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای عملیاتی و آتشنشانی وارد عمل شدند و حریق در کوتاهترین زمان ممکن مهار و به طور کامل اطفا شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در پی این حادثه یک نفر به مراکز درمانی اعزام شد و یک نفر دچار مصدومیت سطحی شد که اقدامات درمانی لازم برای وی به صورت سرپایی انجام گرفت و این حادثه تلفات جانی نداشت.
روابط عمومی پالایشگاه تهران همچنین اعلام کرد که حریق به طور کامل مهار شده و بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع سانحه در حال انجام است.
نتیجه بررسیهای کارشناسی درباره علت وقوع این حادثه اعلام خواهد شد.