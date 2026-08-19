کد خبر: 1375014
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۷
جامعه » اخبار كلی

شهردار رباط‌کریم پیش از آغاز کار کنار کشید

1 صفرعلی رضایی که به‌تازگی از سوی شورای شهر رباط‌کریم به عنوان شهردار انتخاب شده بود، تنها یک روز پس از انتخاب، انصراف داد.

جوان آنلاین: صفرعلی رضایی، شهردار منتخب رباط‌کریم، از ادامه فعالیت در این سمت انصراف داد؛ انتخابی که به گفته خودش به دلیل نزدیک بودن زمان انتخابات شورا‌ها و کوتاه بودن دوره احتمالی مدیریت، تنها یک روز دوام آورد.

به گزارش مهر، رضایی در توضیح علت انصراف خود به خبرنگار گفت، انتخاب او از سوی شورای شهر انجام شده بود، اما پس از آن موضوع زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها مطرح شد و مشخص شد فرآیند‌های مربوط به آغاز رسمی فعالیت شهردار می‌تواند حدود ۲۰ روز تا یک ماه زمان ببرد.

او با اشاره به فاصله کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات گفت: در چنین شرایطی، عملاً فرصت چندانی برای اجرای برنامه‌های مدیریتی وجود نداشت و با توجه به احتمال تغییر ترکیب شورای شهر، تضمینی برای ادامه فعالیت شهردار پس از انتخابات نیز وجود نداشت.

به گفته رضایی، پس از مشورت با افرادی خارج از مجموعه مدیریت شهری، به این نتیجه رسیده که پذیرش مسئولیت در چنین شرایطی ممکن است، در نهایت تنها سابقه‌ای کوتاه‌مدت برای او ایجاد کند و فرصت کافی برای انجام کار مؤثر در اختیارش قرار ندهد.

او در توضیح تصمیم خود تأکید کرد، حفظ سابقه مدیریتی و حرفه‌ای‌اش نیز در این تصمیم مؤثر بوده و ترجیح داده در شرایطی که امکان تغییر مدیریت شهری در فاصله‌ای کوتاه وجود دارد، مسئولیت را نپذیرد.

رضایی در پایان با تأکید بر اینکه تصمیم خود را پس از مشورت اتخاذ کرده، خواستار آن شده است که موضوع انصراف او به شکلی مطرح شود که به سابقه و اعتبار حرفه‌ای‌اش لطمه‌ای وارد نشود.

به این ترتیب، حضور رضایی در شهرداری رباط‌کریم پیش از آنکه به یک دوره مدیریتی واقعی تبدیل شود، پایان یافت.

برچسب ها: رباط کریم ، شورای شهر ، شهرداری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

کاری بکن آقای وزیر!

بدون شرح

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

تنگه و تقویم جنگ

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

طلا روی ترمز افزایش قیمت زد

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

بیانیه وزارت خارجه درباره شرارت‌های صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

قیمت نفت کاهش یافت

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

غافلگیری بنزینی ممنوع!

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

مستقیم حرم عبد‌العظیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار