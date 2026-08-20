گاهی برای فهمیدن جایگاه یک نهاد اجتماعی، لازم نیست آمار‌ها را ورق بزنیم؛ کافی است به خاطراتمان رجوع کنیم. به روز‌هایی که مسجد فقط محل اقامه نماز نبود؛ جایی بود برای دیدار، آموختن، خندیدن، دوستی، کتاب خواندن و ساختن خاطره.

یادش بخیر... ۱۲ یا ۱۳ ساله بودم. نزدیک خانه‌مان مسجد بزرگی قرار داشت که برای بچه‌های محله، چیزی فراتر از یک ساختمان مذهبی بود. پنج‌شنبه‌ها بعد از نماز، پرده سفید بزرگی نصب می‌شد و فیلم نمایش می‌دادند. هنوز هم طعم شکلات و کیک یزدی‌هایی که میان تماشاگران پخش می‌شد از ذهنم پاک نشده است. کتابخانه‌ای بزرگ با سالن مطالعه داشت که ساعت‌های زیادی را در آن می‌گذراندم. گاهی تور‌های تفریحی برای نوجوانان برگزار می‌شد و اگر اشتباه نکنم، حتی چند مراسم عروسی هم در همان مسجد برگزار شد. برای نسل ما، مسجد فقط جای عبادت نبود؛ بخشی از زندگی بود. شاید همین خاطره‌های ساده، امروز پرسشی مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد، چرا بسیاری از نوجوانان و جوانان امروز، چنین تجربه‌ای از مسجد ندارند؟

واقعیت این است که مسجد در تمدن اسلامی، هیچ‌گاه صرفاً مکانی برای عبادت نبوده است. تاریخ گواهی می‌دهد مسجد، نخستین دانشگاه، نخستین مرکز گفت‌و‌گو، نخستین پایگاه تصمیم‌گیری اجتماعی و حتی محل حل اختلافات مردم بوده است. مسجد، قلب تپنده محله محسوب می‌شد؛ جایی که هم علم در آن جریان داشت، هم هنر، هم همدلی و هم مسئولیت اجتماعی، اما جهان تغییر کرده است. امروز انسان‌ها در میان انبوهی از شبکه‌های اجتماعی، سرگرمی‌های دیجیتال، بازی‌های آنلاین، هوش مصنوعی و رسانه‌های بی‌شمار زندگی می‌کنند. رقابت برای جلب توجه انسان، به‌ویژه نسل جوان، هیچ‌گاه تا این اندازه سخت نبوده است. دیگر نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با تکیه بر شیوه‌های چند دهه قبل، مسجد همان جایگاه گذشته را حفظ کند. این تغییر البته تهدید نیست؛ اگر آن را درست بفهمیم، می‌تواند فرصتی تاریخی باشد. هوش مصنوعی، اینترنت، فناوری‌های نوین و رسانه‌های دیجیتال قرار نیست جای مسجد را بگیرند؛ بلکه می‌توانند ابزار‌های تازه‌ای برای تقویت نقش مسجد باشند. مسجدی که بتواند از فناوری برای آموزش، ارتباط با مخاطبان، تولید محتوای جذاب، پاسخگویی به پرسش‌های نسل جدید و حتی برگزاری دوره‌های مهارتی استفاده کند، همچنان می‌تواند یکی از اثرگذارترین نهاد‌های اجتماعی باشد. نسل امروز با پرسش‌های متفاوتی روبه‌روست؛ از بحران هویت گرفته تا اضطراب، تنهایی، اعتیاد به فضای مجازی، دغدغه‌های شغلی، آینده مبهم و چالش‌های اخلاقی. مسجد اگر بخواهد مخاطب این نسل باشد، باید زبان او را بشناسد. جوان امروز بیش از آنکه به نصیحت نیاز داشته باشد، به گفت‌و‌گو نیاز دارد؛ بیش از سخنرانی‌های یک‌طرفه، به شنیده شدن احتیاج دارد.

شاید یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های امروز مساجد، بازگشت به همان کارکرد اجتماعی فراموش‌شده باشد. مسجد باید دوباره خانه مردم شود؛ جایی که نوجوان بتواند کتاب بخواند، مهارتی یاد بگیرد، فیلمی ارزشمند ببیند، در یک کارگاه هنری شرکت کند، در فعالیت‌های داوطلبانه حضور یابد، ورزش کند، مشاوره بگیرد و در کنار همه اینها، معنویت را نیز تجربه کند. فرهنگ، چیزی نیست که فقط با سخنرانی ساخته شود؛ فرهنگ در تجربه‌های مشترک شکل می‌گیرد. همانطور که هنوز طعم آن کیک یزدی و هیجان تماشای فیلم در مسجد، ده‌ها سال بعد در ذهن من زنده مانده است. خاطره، یکی از قدرتمندترین ابزار‌های تربیت است.

اتفاقاً یکی از دلایل موفقیت بسیاری از مراکز فرهنگی دنیا نیز همین است؛ آنها برای مخاطب خود «تجربه» خلق می‌کنند، نه فقط برنامه. مسجد نیز اگر بتواند تجربه‌ای شیرین، صمیمی و ماندگار برای کودکان و نوجوانان بسازد، دیگر نیازی به دعوت‌های مکرر نخواهد داشت. آنان خود، بهترین سفیران مسجد خواهند شد.

کارکرد هنری مسجد نیز کمتر از سایر نقش‌های آن نیست. خوشنویسی، معماری، موسیقی آیینی، تئاتر، سرود، فیلم، ادبیات و هنر‌های تجسمی، همگی می‌توانند در خدمت تقویت هویت فرهنگی جامعه باشند. مسجد، اگر سنگر فرهنگی است، باید از همه ظرفیت‌های مشروع هنر برای انتقال پیام‌های اخلاقی و انسانی بهره بگیرد. هنر، زبان مشترک نسل‌هاست و هیچ رسانه‌ای به اندازه هنر نمی‌تواند مفاهیم عمیق را در دل‌ها ماندگار کند.

از سوی دیگر، سبک زندگی سالم نیز تنها با توصیه‌های اخلاقی شکل نمی‌گیرد. مسجد می‌تواند محور فعالیت‌های داوطلبانه، کمک به نیازمندان، آموزش مهارت‌های زندگی، ترویج کتابخوانی، حفظ محیط زیست، سلامت روان، ورزش همگانی و تقویت روابط خانوادگی باشد. جامعه‌ای که مسجد آن زنده باشد، سرمایه اجتماعی بیشتری خواهد داشت زیرا مردم، یکدیگر را بهتر می‌شناسند و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به هم پیدا می‌کنند.

باید یک واقعیت را نیز پذیرفت؛ صرفاً گلایه از فاصله گرفتن جوانان از مسجد، مشکلی را حل نمی‌کند. هر نسلی اقتضائات خود را دارد. همانطور که نسل دیروز با سینما و کتابخانه جذب مسجد می‌شد، نسل امروز نیز به برنامه‌هایی متناسب با نیاز‌های زمانه احتیاج دارد. اگر نوجوان امروز در فضای هوش مصنوعی زندگی می‌کند، چرا مسجد نتواند کلاس‌های آموزش هوش مصنوعی، سوادرسانه‌ای، برنامه‌نویسی، تولید محتوا یا مهارت‌های دیجیتال برگزار کند؟ مگر رسالت مسجد، رشد انسان نیست؟ ابزار‌ها تغییر کرده‌اند، اما هدف همان است.

در این میان، مهم‌تر از ساختمان مسجد، «حال و هوای» آن است. مسجدی موفق خواهد بود که درهایش به روی همه باز باشد؛ مسجدی که جوان در آن احساس احترام، امنیت، مشارکت و تعلق کند. جایی که لبخند، جای اخم را بگیرد و گفت‌و‌گو جای قضاوت را.

روز جهانی مساجد، فقط یادآور تاریخ ساختن مسجد نیست؛ فرصتی است برای بازاندیشی درباره آینده آن. اینکه چگونه می‌توان این میراث بزرگ را با نیاز‌های دنیای جدید پیوند زد؛ بی‌آنکه اصالتش آسیب ببیند و بی‌آنکه از تحولات زمان عقب بماند. هنوز هم وقتی نام مسجد به میان می‌آید، پیش از هر چیز تصویر همان پنج‌شنبه‌های کودکی در ذهنم جان می‌گیرد؛ پرده سفید نمایش، هیاهوی بچه‌ها، بوی کیک یزدی، قفسه‌های بلند کتابخانه و لحظه‌هایی که بی‌آنکه بدانم، مسجد داشت شخصیت، فرهنگ و خاطره می‌ساخت. شاید راز ماندگاری مسجد نیز همین باشد؛ مسجد زمانی در قلب جامعه زنده می‌ماند که بتواند در قلب انسان‌ها خاطره بسازد. عبادت، معرفت، هنر، علم، نشاط، همدلی و فناوری، اگر در کنار هم قرار گیرند، مسجد دوباره همان سنگر فرهنگی، اجتماعی و هنری خواهد شد که نسل‌های مختلف با اشتیاق درهایش را می‌گشودند؛ نه از سر عادت، بلکه از سر احساس تعلق. شاید مهم‌ترین پرسش این روز‌ها چیز دیگری باشد؛ آیا بحران امروز، بحران مسجد است یا بحران «تعریف ما از مسجد»؟ اگر مسجد را تنها به چند ساعت عبادت در شبانه‌روز محدود کنیم، طبیعی است که در رقابت با صد‌ها رسانه، شبکه اجتماعی و ابزار هوشمند، میدان را واگذار کند، اما اگر آن را به همان جایگاه اصیل خود، یعنی کانون اندیشه، فرهنگ، آموزش، گفت‌و‌گو، همدلی، نوآوری و حل مسائل اجتماعی بازگردانیم، نه‌تنها چیزی از جایگاهش کاسته نخواهد شد، بلکه در عصر هوش مصنوعی بیش از گذشته ضرورت خواهد یافت. فناوری هرچقدر پیشرفته شود، قادر به تولید ایمان، اعتماد، همدلی، هویت و سرمایه اجتماعی نیست؛ اینها محصول ارتباط انسانی‌اند و مسجد اگر هوشمندانه اداره شود، همچنان یکی از معدود نهاد‌هایی است که می‌تواند این پیوند را میان نسل‌ها برقرار کند. آینده از آنِ نهاد‌هایی نیست که صرفاً گذشته پرافتخار خود را روایت می‌کنند، بلکه متعلق به مراکزی است که گذشته را سرمایه‌ای برای ساختن آینده می‌دانند. مسجد نیز اگر می‌خواهد در قلب نسل جدید بماند، باید از خاطره‌های شیرین دیروز پلی به نیاز‌های واقعی امروز و امید‌های فردا بزند؛ پلی که یک سوی آن معنویت است و سوی دیگرش دانایی، خلاقیت، مسئولیت اجتماعی و زیست آگاهانه.