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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۴۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس  تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات

بستر حوزه تقویت تولید و کاهش دیوان‌سالاری است

1 ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس معتقد است عملکرد گمرکات کشور در زمان جنگ، جهت تعریف کریدور‌های جدید تجاری و ترخیص فوری کالا‌های اساسی و دارو از مرز‌های جدید و شمالی کشور، در کنار استرداد ۲۵ همت منابع مالیاتی به تولید در زمان جنگ، بیانگر اقدامات حمایت از تولید بوده است
سید طه شاطری

جوان آنلاین: ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس معتقد است عملکرد گمرکات کشور در زمان جنگ، جهت تعریف کریدور‌های جدید تجاری و ترخیص فوری کالا‌های اساسی و دارو از مرز‌های جدید و شمالی کشور، در کنار استرداد ۲۵ همت منابع مالیاتی به تولید در زمان جنگ، بیانگر اقدامات حمایت از تولید بوده است و تکمیل برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات کشور در ادامه سال جاری، برنامه مهم و کلیدی در راستای تقویت تولید و کاهش بروکراسی پیش‌روی مردم است. 
 
شرایط جنگی وضعیت خاصی را بر کشور حاکم کرد و عملکرد دولت و وزارت‌خانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد. در این راستا، تلاش دولت این بود که حتی‌الامکان از کمبود کالا‌ها در بازار جلوگیری به عمل بیاورد و امور اقتصادی به نحوی مدیریت شوند که کمترین آسیب به مردم و کسب‌وکار‌ها برسد. در همین راستا، وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی ویژه تدارک دید. همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در دستور کار قرار گرفت و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز که از سال گذشته اجرایی شد، با جدیت در دستور کار قرار دارد و بر این اساس، مؤدیان می‌توانند مشخص کنند که بخش مشخصی از مالیات‌شان در کدام پروژه و استان به کار گرفته شود. 
ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که عملکرد دولت طی ماه‌های گذشته و در جریان جنگ تحمیلی سوم قابل قبول بود، تصریح کرد: جنگ وضعیت خاصی برای کشور به وجود آورد و باید سیاست‌های ویژه حمایتی به اجرا گذاشته می‌شد. 
وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی که طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است، نتایج مثبتی برای کشور دارد. این اقدام باعث می‌شود، شفافیت افزایش پیدا کند و روند مالیات‌ستانی به صورت هوشمند پیش برود. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هوشمندسازی و مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور از یک طرف به نفع دولت است، زیرا هزینه‌های مالیات‌ستانی را کاهش می‌دهد و زمینه سوءاستفاده را از بین می‌برد. از طرف دیگر، این اقدام به نفع مؤدیان است زیرا در یک روند شفاف اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند و نیازی به سر و کله زدن با ممیزان مالیاتی ندارند. 
بیاتی گفت: هوشمندسازی گمرکات کشور نیز موضوع مهمی است. در هر زمینه‌ای که از روند‌های انسان‌محور فاصله بگیریم و به سمت اقتصاد دیجیتال برویم، برای کشور نفع دارد. گمرکات نقش مهمی در کشور برعهده دارند و به‌ویژه در شرایط جنگی، استفاده از ظرفیت آنها بسیار کمک‌کننده بود. 
وی ادامه داد: هوشمندسازی گمرکات به معنای سرعت بخشیدن به کار‌ها و کاهش مدت‌زمان ترخیص کالاهاست که از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری به عمل می‌آورد. به طور کلی، هر اقدامی که در راستای تسهیل امور باشد و فعالیت گمرکات را تسریع کند، مثبت است. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات ازسوی وزارت اقتصاد و امور دارایی نشان می‌دهد که ضرورت بهبود عملکرد‌ها ازسوی این وزارت‌خانه درک شده است. عملکرد گمرکات کشور در زمان جنگ جهت تعریف کریدور‌های جدید تجاری و ترخیص فوری کالا‌های اساسی و دارو از مرز‌های جدید و شمالی کشور، در کنار استرداد ۲۵همت منابع مالیاتی به تولید در زمان جنگ، بیانگر اقدامات حمایت از تولید این وزارت‌خانه بوده است. تکمیل برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات کشور در ادامه سال جاری، برنامه مهم و کلیدی این وزارت‌خانه در راستای تقویت تولید و کاهش بروکراسی پیش‌روی مردم است. لازم است دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز اقدامات مشابهی را در راستای تحقق اقتصاد دیجیتال به اجرا بگذارند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تجارت ، گمرک ، اقتصاد
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