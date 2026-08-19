سحرگاه دیروز پنج محکوم به قصاص در زندان قزلحصار کرج پای چوبه‌دار رفتند، اما در واپسین لحظات، تلاش تیم صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران نتیجه داد و چهار محکوم با مهلت اولیای دم از مرگ گریختند، در حالی که حکم قصاص یک محکوم اجرا و پرونده زندگی او برای همیشه بسته شد

جوان آنلاین: سحرگاه دیروز پنج محکوم به قصاص در زندان قزلحصار کرج پای چوبه‌دار رفتند، اما در واپسین لحظات، تلاش تیم صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران نتیجه داد و چهار محکوم با مهلت اولیای دم از مرگ گریختند، در حالی که حکم قصاص یک محکوم اجرا و پرونده زندگی او برای همیشه بسته شد.

صبح دیروز، پیش از طلوع آفتاب، پنج مرد که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند. در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شده بود، تیم صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران به سرپرستی قاضی محمد شهریاری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی برای جلب رضایت اولیای دم یا گرفتن مهلت برای محکومان وارد عمل شد. تلاش‌ها در نهایت برای چهار محکوم نتیجه داد و آنها با گرفتن مهلت از اولیای دم به سلول‌های خود بازگشتند، اما حکم قصاص یک محکوم اجرا شد.

چهار محکوم نجات‌یافته اکنون امیدوارند با ادامه تلاش‌های واحد صلح و سازش و پادرمیانی بزرگان و معتمدان، رضایت اولیای دم را جلب کنند و از مرگ رهایی یابند، در غیر این صورت، اجرای حکم آنها در فرصت بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قتل در باغ گیلاس

نخستین محکومی که سحرگاه دیروز حکم قصاصش اجرا شد، مرد جوانی بود که ۹ تیرماه ۱۳۹۹، مرد تاجری را در پی اختلاف مالی به قتل رسانده بود. ماجرا زمانی فاش شد که پسر مرد تاجر با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن ناگهانی پدرش خبر داد. او به مأموران گفت: «پدرم کامران، تاجر بود و علاوه بر تجارت، با صنف فروشندگان مواد شوینده نیز همکاری داشت. او روز حادثه با یکی از همکارانش به نام پیمان قرار ملاقات داشت. گفته بود در باغ گیلاسی حوالی کن با او قرار دارد و با خودروی گرانقیمتش از خانه خارج شد، اما دیگر برنگشت. ساعت هشت شب نیز پیمان با من تماس گرفت و مدعی شد پدرم سر قرار حاضر نشده است.» پس از ثبت شکایت، تیمی از مأموران پلیس با دستور بازپرس جنایی تحقیقات برای یافتن مرد گمشده را آغاز کردند. مشخصات خودروی او در اختیار گشت‌های پلیس قرار گرفت و یک روز بعد، مأموران خودروی سوخته کامران را حوالی بیابان‌های فیروزبهرام در جنوب تهران پیدا کردند.

تحقیقات تخصصی نشان داد کامران روز حادثه آخرین تماس خود را با پیمان داشته و آخرین بار نیز با او دیده شده است. از سوی دیگر، مأموران دریافتند پیمان ۶۰۰ میلیون تومان به مرد تاجر بدهکار بوده و همین موضوع میان آنها اختلاف ایجاد کرده است.

با به دست آمدن این سرنخ‌ها، پیمان به عنوان مظنون بازداشت شد. او ابتدا منکر اطلاع از سرنوشت کامران بود، اما آثار سوختگی روی دست، صورت و بدنش شک مأموران را بیشتر کرد. سرانجام متهم در برابر مدارک و شواهد به قتل اعتراف کرد و مأموران را به باغ گیلاس حوالی کن برد، جایی که جسد مرد تاجر در آنجا کشف و برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

اعتراف به قتل در باغ

متهم در جریان تحقیقات درباره انگیزه قتل گفت: «من نمایندگی فروش محصولات یک کارخانه معروف مواد بهداشتی را داشتم و مقتول از سال ۸۳ مشتریم بود. حدود شش ماه قبل تصمیم گرفتیم با یکدیگر شراکت کنیم. قرار بود سرمایه و کالا از او و مشتری از من باشد. با شیوع کرونا، کارمان رونق گرفت و سود خوبی به دست آوردیم.» او ادامه داد: «از طرفی اطلاعات مشتری‌های من در کامپیوتر محل کار ثبت شده بود و، چون کامران برای بستن قرارداد امروز و فردا می‌کرد، به او مشکوک شده بودم و فکر می‌کردم ممکن است بعد از به دست آوردن اطلاعات مشتری‌ها، شراکت را برهم بزند. از طرف دیگر، ۶۰۰ میلیون تومان هم از او قرض گرفته بودم.»

متهم درباره روز حادثه گفت: «به بهانه ملاقات با مدیران کارخانه، او را به باغ گیلاس کشاندم. آنجا درباره اختلاف حسابمان صحبت کردیم، اما به نتیجه نرسیدیم. ناگهان او را از روی تپه به پایین هل دادم. وقتی روی زمین افتاد، با من درگیر شد و چاقویی از جیبش بیرون آورد و دستم را زخمی کرد. در آن لحظه کنترل خودم را از دست دادم و با سنگ چند ضربه به سرش زدم.»

متهم پس از اعتراف در دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شد و پس از طی تشریفات قانونی، سحرگاه دیروز حکم قصاصش در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

مهلتی برای زندگی

یکی دیگر از محکومانی که سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت، اما با مهلت اولیای دم به سلولش بازگشت، مرد جوانی بود که همراه دو برادرش در جریان یک درگیری مرتکب قتل شده بود.

این حادثه عصر چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ در یکی از خیابان‌های شهرک ولیعصر رخ داد. مأموران پس از اطلاع از درگیری، به محل رفتند و با دو مرد جوان زخمی در کنار یک دستگاه خودروی تیبا روبه‌رو شدند. هر دو مصدوم به بیمارستان منتقل شدند، اما یکی از آنها به دلیل شدت جراحات جان باخت.

در ادامه تحقیقات، سه برادر به عنوان متهمان پرونده بازداشت شدند و در بازجویی‌ها به درگیری خونین با مقتول بر سر اختلافات طایفه‌ای اعتراف کردند. هر سه متهم در دادگاه به اتهام مشارکت در قتل به قصاص محکوم شدند. مدتی قبل حکم قصاص یکی از برادران اجرا شد و سحرگاه دیروز نیز برادر دوم برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت، اما اولیای دم به او مهلت دادند.

اختلاف ۹۰۰ هزار تومانی

دومین محکومی که دیروز از اولیای دم مهلت گرفت، مرد جوانی بود که شهریور ۱۳۹۹ در یک قهوه‌خانه در منطقه کیانشهر، مرد ۳۰ ساله‌ای را به قتل رسانده بود. این جنایت در پی اختلافی ۹۰۰ هزار تومانی رخ داد. متهم پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد، اما مدعی شد قصد کشتن مقتول را نداشت. او گفت: «مقتول از مشتری‌های قهوه‌خانه ما بود. آن روز به خاطر حمایت از برادرم با او درگیر شدم، اما قصد نداشتم او را بکشم.» متهم پس از اعتراف در دادگاه به قصاص محکوم شد و سحرگاه دیروز در حالی که برای اجرای حکم پای چوبه دار رفته بود، با مهلت اولیای دم به سلولش بازگشت.

قتل بر سر معامله زمین

محکوم سوم که دیروز فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کرد، مردی بود که اواخر خردادماه ۱۴۰۰ در پی اختلاف مالی، مردی را به قتل رسانده و جسد او را با کمک یک زن و مرد دیگر در اطراف تهران رها کرده بود. بررسی‌های پرونده نشان داد متهم زمینی را به مقتول فروخته بود، اما همان زمین را به دو نفر دیگر نیز واگذار کرده بود. او قصد داشت با تهدید، مقتول را وادار کند از دریافت پول خود صرف‌نظر کند، اما در جریان این درگیری، مرد جوان جان باخت.

متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و در دادگاه به قصاص محکوم شد. او نیز سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت، اما با تلاش تیم صلح و سازش و پادرمیانی برای جلب رضایت اولیای دم، اجرای حکم به تعویق افتاد.

چهارمین مهلت

چهارمین محکوم نیز در پرونده‌ای جداگانه در تهران مرتکب قتل و پس از محاکمه به قصاص محکوم شده بود. او سحرگاه دیروز در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفت، اما در آخرین لحظات، اولیای دم به او مهلت دادند.