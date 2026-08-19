جوان آنلاین: آیین اختتامیه دهمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان»، با تجلیل از هنرمندان برجسته، پیشکسوتان تعزیه، کارگردانان صحنه‌ای و همچنین موکب‌داران و مسئولان ستاد برگزاری عراق و ایران برگزار شد.

آیین اختتامیه دهمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین «روایت راهیان»، عصر دیروز در حوزه هنری برگزار شد. کوروش زارعی، دبیر همایش، با بیان اینکه خدمت به دستگاه اهل بیت (ع) با همه سختی‌هایش شیرین و ارزشمند است، اظهار کرد: «هنرمندانی که در این مسیر قدم برمی‌دارند و هر کسی که برای زیارت یا خدمت گام برمی‌دارد، می‌داند که همه لحظات این سفر زیبا و پربرکت است. قشنگی این سختی‌ها وقتی نمایان می‌شود که به پشت سرمان نگاه می‌کنیم و می‌بینیم چه کسانی به قصد زیارت و چه کسانی به نیت خدمت، در این راه گام نهاده‌اند. آن‌گاه دل برای سال آینده تنگ می‌شود و از خدا می‌خواهیم که باز هم توفیق چشیدن این طعم زیبا را به ما عطا کند.»

زارعی در ادامه به برنامه‌های فرهنگی و هنری این دوره اشاره کرد و گفت: «امسال نیز مانند سال‌های گذشته، سعی کردیم گروه‌های مختلف هنری را در مسیر پیاده‌روی اربعین سازماندهی کنیم. این گروه‌ها شامل تعزیه، اجرا‌های تئاتری، کار‌های خیابانی و همچنین برنامه‌های ویژه کودکان به زبان‌های فارسی، عربی، اردو، ترکی و دیگر زبان‌ها هستند. خوشبختانه با لطف خدا، این برنامه‌ها با استقبال خوبی مواجه شد و موفقیت‌آمیز بود. به گونه‌ای که مردم و برخی از ستادها، به ویژه ستاد‌های عراقی، از ما می‌پرسیدند امسال نیز برنامه‌های فرهنگی و هنری در مسیر برگزار می‌شود یا خیر و خدا را شاکریم که توانستیم این کار را انجام دهیم.»

دبیر جشنواره با قدردانی از همکاری استان خوزستان و هنرمندان عرب‌زبان، تأکید کرد: «جا دارد از تک‌تک عزیزان، به ویژه بچه‌های ستاد اربعین خوزستان، دوستان خوزستانی و عرب‌زبان ما تشکر کنم که نقش اساسی در برقراری ارتباط با مردم عراق و کشور‌های عرب‌زبان داشتند. این همراهی باعث شد تا جریان‌سازی مطلوبی در مسیر پیاده‌روی ایجاد شود و گروه‌های عراقی و موکب‌های کشور‌های دیگر نیز پای کار بیایند. هدف ما این بود که با شکل و شمایل هنر تئاتر، ارتباطی عمیق با زائران برقرار کنیم و این جریان‌سازی ادامه پیدا کند.»

وی در ادامه با طرح درخواستی از ستاد فرهنگی اربعین، بیان کرد: «از ستاد فرهنگی اربعین درخواست دارم که به شکل جدی‌تری پای کار بیایند تا با همکاری بچه‌های هنرمند، بتوانیم این فعالیت‌ها را گسترده‌تر و با کیفیت‌تر اجرا کنیم. آرزوی قلبی من این است که این همایش، علاوه بر گروه‌های ایرانی، شامل گروه‌های خارجی و عربی نیز بشود. یکی از آرزو‌هایی که در دوران مدیریتم به آن نرسیده‌ام، اما پیگیر آن هستم، راه‌اندازی اتحادیه تئاتر جهان اسلام است. ان‌شاءالله اگر خداوند عمر و سلامتی بدهد، بتوانیم این اتحادیه را برای تحقق تمدن نوین اسلامی، به فرموده رهبر شهیدمان، راه‌اندازی کنیم. هدف این است که کشور‌های مسلمان و عربی پای کار بیایند و با استفاده از هنر تئاتر، شفقت، رفاقت، برادری، اتحاد و همدلی را بین ملت‌ها ایجاد کنیم. همچنین بتوانیم در جهت ایجاد نیروی مقاومت اسلامی در حوزه تئاتر گام برداریم و با کار هنری، به جبهه مقاومت کمک کنیم.»

زارعی در پایان با اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه هنرمندان، تصریح کرد: «از همه عزیزان و دست‌اندرکاران، به ویژه آقای مصطفی موتورچی و بچه‌های عرب‌زبان خوزستان که نزدیک به ۱۰ سال است در این مسیر زحمت می‌کشند، تشکر می‌کنم. این همایش یک نذر فرهنگی است و ما به کسی دستمزد نمی‌دهیم؛ بلکه با فراخوان، گروه‌هایی را دعوت می‌کنیم که دوست دارند برای امام حسین (ع) کار کنند. کاری که بچه‌ها انجام می‌دهند، بار مالی ندارد، اما اجر دنیوی و اخروی آن چنان عظیم است که ما خودمان در همین دنیا طعم شیرین آن را چشیده‌ایم. از همه هنرمندان بدون چشمداشت و دستمزد تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند توفیق دهد تا سال‌های سال، این مسیر را بهتر و باکیفیت‌تر از گذشته ادامه دهیم.»

در بخش دیگری از این مراسم از کارگردانان، آثار نمایشی و هنرمندانی که در ایام محرم و صفر روی صحنه رفتند، قدردانی شد.