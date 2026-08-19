برگزیدگان مسابقه فیلم و عکس بدرقه و تشییع رهبر شهید معرفی شدند

جوان آنلاین: آیین اختتامیه پویش بین‌المللی عکس و فیلم «طلوع ماه» با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران آغاز شد؛ رویدادی که با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های مردمی، تاریخی و بین‌المللی آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شده است.

به گزارش تسنیم، این پویش به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد و در دو بخش عکس و فیلم پذیرای آثار هنرمندان و علاقه‌مندان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بود.

در مجموع ۷۵۹ اثر به دبیرخانه «طلوع ماه» رسید که شامل ۹۹ اثر در بخش فیلم و ۶۶۰ اثر در بخش عکس بود. در بخش عکس نیز ۳۶۴ تک‌عکس و ۲۹۶ اثر در قالب ۵۳ مجموعه‌عکس ثبت شد..

در مراسم اختتامیه پویش «طلوع ماه»، بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، ضمن خوشامدگویی به حاضران، با اشاره به جمله معروف «هنرمند فرزند زمانه خود است» تأکید کرد که این عبارت پیوست مهمی دارد که گاه فراموش میشود: «هنر فرزند خلف زمانه است و هنرمند زمانی میتواند خلاق باشد که به او ارج نهاده شود و صداقتش پاس داشته شود.»

وی با اشاره به گسترش رسانه‌ها و نقش هر فرد به عنوان یک رسانه، گفت: «جامعه امروز شاهد رشد روزافزون هنر است و هنرمندان نامحدودی در سراسر کشور، به ویژه جوانان، در حوزه رسانه فعالیت میکنند که کارشان ستودنی است.»

شعیبی از همه شرکت کنندگان در پویش تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که آثار تولیدشده در فضا‌های مختلف به نمایش درآیند و به نمونه‌هایی مانند اثر مشترک آقایان حبیب نژاد و عقیلی اشاره کرد.

او همچنین از داوران پویش، از جمله منوچهر محمدی، محمدرضا خردمندان، حسین دارابی (در بخش فیلم)، و نیز عباس کوثری، حافظ احمدی در بخش عکس، قدردانی کرد و حضور آنها را نشانه احترام به هنر و فرهنگ دانست.

در پایان، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، پیشاپیش پیروزی و موفقیت برندگان این رویداد را تبریک گفت.

در ادامه برگزیدگان به شرح ذیل معرفی شدند:

بخش تک عکس:

مقام اول: رضا رادپور (مشهد)

مقام دوم: شهاب‌الدین قیومی (تهران)

مقام سوم: مهدی جعفری (قم)

بخش مجموعه عکس:

(هیچ کدام شایسته نشان طلایی نبودند و مقام‌های زیر به ترتیب جایگاه برتر را کسب کردند)

مقام اول: علی سوته (لاهیجان) – مجموعه «روز وداع»

مقام دوم: جابر غلامی (کیش) – مجموعه «دیوارنوشته»

بخش فیلم:

بهترین فیلم داستانی: یاشار ابراهیمی (بجنورد) – «تا آخرین سلام»

بهترین فیلم مستند: محمدرضا اربابی (مشهد) – «همسایه»

بهترین نماهنگ: رضا رادپور (مشهد) – «آخرین لبخند»

نماهنگ برگزیده با تولید هوش مصنوعی: ژیلت دهقان (شیراز) – «شب تمام شد»