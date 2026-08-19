جوان آنلاین: کتاب «برای پدر ۲» شامل سوگ‌سروده‌های شاعران معاصر در ایام بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، امروز، چهارشنبه (۲۸ مرداد) رونمایی شد.



این کتاب با مقدمه حجت‌الاسلام مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ و محمدرضا سنگری، رئیس اندیشکده ادبیات پایداری و به کوشش حجت‌الاسلام حسین علاءالدین و با حضور جمعی از شاعران و عوامل تولید کتاب رونمایی شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به اینکه شعر می‌تواند پیام بعثت امام شهید را به اعماق جان‌ها برساند، گفت: درباره امام خامنه‌ای شهید عزیز باید شکر نعمت قوی داشته باشیم؛ چراکه هر کسی هم از عهده شکر آن برنمی‌آید. شکر نعمت وقتی است که شما این نعمت خداداد را در مسیری که خدای متعال دوست می‌دارد، جریان دهید.



وی افزود: نصیب جمع بزرگی از شاعران عزیز ما شده است که به برکت انقلاب اسلامی به چنین شکوفایی رسیدند. این نهضت شعر معاصر که آمیخته به اخلاق، غیرت و جمال است، روزی مخصوصی است که شامل شاعران متعهد روزگار ماست.



حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری ادامه داد: خدای متعال را شاکریم که این حرکت بزرگ با نفس امام راحل کبیر ما آغاز شد و امام شهید عزیزمان هم آن را پرورش و بسط داد و تعمیق کرد و تبدیل به یک مکتب کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به شهادت امام شهید اظهار داشت: شهادت امام شهید، یک فصل جدید از حضور دوباره است. از این به بعد مردم جهان صدای خامنه‌ای شهید را خیلی بهتر خواهند شنید. این بعثتی که اتفاق افتاده و رستاخیزی که شکل گرفته، آرمان‌های الهی و خواسته‌های پروردگار متعال را در دستور کار امت و ملت ایران، امت اسلامی و به‌خصوص منطقه مقاومت و جهان قرار داده است و ان‌شاءالله شاهد رخداد‌های بزرگ خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری افزود: چندی پیش رهبر شهید فرمودند در یک پیچ تاریخی به سر می‌بریم که دارد معادلات در سطح جهانی به نفع انسان، ایمان، آزادی و مستضعفین تغییر می‌کند. آنچه که در این جنگ اخیر رخ داد، واقعاً مستکبران را تباه کرد. استیصال بی‌سابقه این جماعت تبهکار را می‌بینید؛ آشفتگی، گسیختگی روانی و این میزان تحقیرشدگی، بی‌سابقه است.

وی با بیان اینکه رسالت بزرگی بر عهده شاعران است، گفت: رسالت بزرگی از شما برمی‌آید، غرض اینکه خیلی اتفاق‌ها در جریان بعثت و برانگیختگی در امت و آن سو هم البته وجد و جوی که در عالم معنا از حضور امام وجود دارد، رخ داده است.



حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری افزود: اگر این طرف غم است، شادی و بهجتی است با حضور این فرزند شایسته پیامبر اعظم (ص) در جمع خوبان و انبیا و شهدا. خیلی تصویر فوق‌العاده‌ای از این اتفاق شکل می‌گیرد و این واقعاً نیاز به روایت دارد و رسانه‌ها ازجمله شعر باید از آن استفاده کنند.



در ادامه حجت‌الاسلام مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ با اشاره به بازتاب عشق مردم به رهبر شهید انقلاب در قالب شعر گفت: قریب به شش ماه است که سنگینِ هجران امام و مقتدای رهبر ملت، امام جامعه، حقیقت وجود ایشان را هنوز نتوانسته‌ایم بعد از شهادت درک کنیم.



وی افزود: قله عشق و ارادتی که مردم ایران، بلکه مقاومت اسلامی و مسلمانان جهان، نسبت به ایشان دارند، لطف خداوند است. شخصیت ایشان یک گنج است و ابراز ارادت و محبتی که مردم در اختیار ما گذاشته‌اند، احساس می‌کنیم هنوز استخراج نشده است.



در ادامه این مراسم، شاعران به قرائت اشعار خود درباره امام شهید، رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، مردم مبعوث‌شده و دیگر موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی پرداختند.



در آخر از کتاب «برای پدر ۲» شامل سوگ‌سروده‌های شاعران معاصر در ایام بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور جمعی از شاعران، رونمایی شد.