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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

قدردانی نخست‌وزیر عراق از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران

2 نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، از حمایت‌های ایران از عراق به ویژه در مبارزه با داعش قدردانی کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق امروز میزبان «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه وی بود و طی آن افق‌های همکاری مشترک بررسی شد.

به گزارش ایرنا، دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی در این دیدار بر عمق روابط بین عراق و ایران و پیوند‌ها و اشتراکات دو کشور تأکید کرد.

در این دیدار همچنین افق‌های همکاری و اقدام مشترک و راهکار‌های تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت همسایه مورد بررسی قرار گرفت.

نخست‌وزیر عراق همچنین بر عمق روابط عراق و ایران، پیوند‌ها و اشتراکات تاریخی، جغرافیایی و دینی دو کشور تأکید کرد و مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق به ویژه حمایت‌های آن در جریان جنگ علیه باند‌های تروریستی داعش را ستود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به عراق، از تلاش‌های دولت عراق در میزبانی و خدمت به زائران ایرانی در ایام اربعین امام حسین (ع) تمجید و بر علاقه‌مندی تهران برای تداوم توسعه روابط دوجانبه و گسترش افق‌های همکاری به منظور تحقق منافع مشترک دو ملت تأکید کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با استقبال عدنان فیحان نایب رئیس اول پارلمان عراق و هیات همراه وارد بغداد پایتخت این کشور شد.

این سفر دو روزه، در رأس یک هیات پارلمانی صورت گرفته و هدف اصلی آن گفت‌و‌گو و تبادل نظر با مقامات ارشد عراقی و چهره‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور است.

قالیباف پیش از عزیمت از فرودگاه مهرآباد، در تشریح برنامه سفر تأکید کرد که روابط دو ملت ایران و عراق پیوندی تاریخی و ناگسستنی است که بر پایه برادری در سخت‌ترین روزها، مقاومت در برابر دخالت‌های بیگانه و باور به سرنوشت مشترک بنا شده است.

وی همچنین از این سفر به‌عنوان فرصتی برای آغاز گام‌های عملی و بلندی در تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت یاد کرد و با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای، گفت آینده منطقه بدون شک شاهد نظم جدیدی خواهد بود.

برچسب ها: عراق ، ایران ، داعش
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