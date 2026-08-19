استفاده از قرص برنج در اماکن عمومی ممنوع است/هشدار وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت بااشاره به ممنوعیت استفاده از قرص برنج در اماکن عمومی نسبت به مصرف آن هشدار داد.

جوان آنلاین:علیرضا رئیسی با اشاره به کاربرد برخی سموم برای مقابله با آفات برنج و غلات، اظهار کرد: از گذشته برای جلوگیری از آفات برنج و برخی غلات از ترکیباتی استفاده می‌شده که از معروف‌ترین آنها فسفید‌ها هستند. فسفید آلومینیوم و فسفید منیزیم از جمله این ترکیبات‌اند که در میان مردم به «قرص برنج» معروف شده‌اند.

قرص برنج سمی با خطر تدخین بالا

وی افزود: این ترکیبات به دلیل شدت تدخینی بالا، در شرایط محیطی می‌توانند به سرعت به بخار تبدیل شده و از طریق استنشاق وارد بدن شوند؛ به همین دلیل هم برای کارگران و افرادی که در معرض آن قرار می‌گیرند و هم برای مردم عادی بسیار خطرناک هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: این سموم برای مصارف تخصصی و تحت کنترل متخصصان در حوزه کشاورزی کاربرد دارند و به دلیل خطرات مهلکی که ایجاد می‌کنند، استفاده از آنها برای مصارف عمومی و خانگی، از جمله در انبار‌های منازل، به‌شدت ممنوع است.

رئیسی با تأکید بر اینکه استفاده از این ترکیبات نیازمند تخصص و رعایت تمهیدات ایمنی ویژه است، گفت: هنگام استفاده از این سموم، هیچ انسان یا جانوری نباید در محل حضور داشته باشد و شرایط محیطی و تهویه نیز باید مطابق ضوابط تخصصی کنترل شود.

وی تصریح کرد: استفاده از قرص برنج در خانه، ویلا، هتل، رستوران، آشپزخانه و سایر اماکن عمومی و غیرتخصصی ممنوع است و به دلیل خطرات جدی آن، باید از مصرف و عرضه عمومی این ترکیبات جلوگیری شود.

نظارت بر عطاری‌ها برای جلوگیری از عرضه قرص برنج

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به عرضه غیرمجاز قرص برنج در برخی عطاری‌ها اظهار کرد: متأسفانه ظاهر این محصول بسیار شبیه یک قرص معمولی است و همین موضوع می‌تواند موجب غفلت مردم از خطر بسیار بالای آن شود.

رئیسی افزود: در دستور کار کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفته است که در بازرسی از واحد‌های صنفی، به‌ویژه عطاری‌ها، در صورت مشاهده قرص برنج، موضوع را پیگیری کرده و از عرضه آن جلوگیری کنند.

وی هدف اصلی این کار را افزایش آگاهی و خودمراقبتی مردم دانست و گفت: هدف این است که مردم بدانند قرص برنج ماده‌ای به‌شدت سمی و مهلک است و استفاده از آن می‌تواند به مسمومیت شدید و مرگ منجر شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: مردم نباید نسبت به تهیه و استفاده از قرص برنج اقدام کنند و در صورت مشاهده عرضه این محصول، موضوع را به سیستم‌های بازرسی و نظارتی گزارش دهند.

رئیسی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط گفت: در این زمینه با متولیان مربوط از جمله جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، همکاران سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌های مرتبط هماهنگی خواهد شد تا ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، اقدامات لازم برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز قرص برنج و کنترل عرضه آن انجام شود.