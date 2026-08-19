۳ هدیه رئال مادرید برای سیلوا

باشگاه رئال مادرید رسما برناردو سیلوا را به هواداران معرفی و سه هدیه برای او در نظر گرفت.

جوان آنلاین: برناردو سیلوا یکی از خرید‌های بزرگ رئال مادرید در تابستان بود.

به گزارش ایسنا، رئال با مراسمی ویژه از برناردو سیلوا، هافبک پرتغالی، استقبال و او را به هواداران معرفی کرد.

برناردو سیلوا (۳۲ ساله) با قراردادی آزاد پس از پایان قراردادش با منچستر سیتی، که در آن ۹ فصل بازی کرد و تحت هدایت پپ گواردیولا به موفقیت‌های زیادی دست یافت، به رئال مادرید پیوست.

فلورنتینو پرس، رئیس رئال مادرید، از سیلوا استقبال کرد و او قراردادی را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ امضا کرد. در این مراسم، خوسه مارتینس "پری"، رئیس افتخاری باشگاه، نیز حضور داشت.

رئالی‌ها پس از امضای قرارداد، به برناردو سیلوا ماکتی از ورزشگاه، یک ساعت و پیراهنی با نام و شماره ۲۰ اهدا کردند.