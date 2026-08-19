جوان آنلاین: سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی آذربایجانغربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای این استان، اظهار کرد: هرگاه نام شمالغرب کشور به میان میآید، یاد شهدای بزرگی همچون شهید محمد بروجردی، شهید علی صیاد شیرازی، شهید محمود کاوه، شهیدان باکری و دیگر شهدای این خطه در ذهنها تداعی میشود.
وی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و مجاهدت انسانهایی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون برای دفاع از اسلام، انقلاب و تمامیت ارضی کشور جان خود را تقدیم کردهاند.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه خدمت خود در شمالغرب کشور گفت: نخستین خدمت خود در نظام جمهوری اسلامی را از تیرماه سال ۱۳۵۹ در این منطقه آغاز کردم و امروز نیز حضور در مسیر پاسداری از راه شهدا و خدمت به مردم این خطه را افتخاری بزرگ میدانم.
رضایی با اشاره به وضعیت امنیتی آذربایجان غربی تصریح کرد: شاخصهای ناامنی در استان به پایینترین سطح رسیده و این امنیت پایدار، زمینه مهمی برای سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر امنیت وجود نداشته باشد، سرمایهگذاری و توسعه نیز محقق نخواهد شد. امروز ظرفیتهای انتظامی و مرزبانی در راستای توسعه منطقه، حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی قانونی بهکار گرفته میشود.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ظرفیت مناطق مرزی آذربایجانغربی گفت: مناطق مرزی نباید صرفاً نقاط انتهایی کشور تلقی شوند، بلکه باید آنها را میدان توسعه دانست. مردم این مناطق که در دفاع از انقلاب و کشور نقش داشتهاند، شایسته برخورداری از بهترین امکانات و فرصتهای توسعه هستند.
رضایی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان خاطرنشان کرد: تردد و مبادلات مرزی باید در چارچوب قانون، مصوبات شورای تأمین استان و ضوابط ابلاغی انجام شود و مجموعه انتظامی و مرزبانی در چارچوب مقررات، مانعی برای همکاری و تسهیل امور قانونی ندارد.
وی افزود: باید کرامت مردم مرزنشین حفظ شود و در عین حال با قاچاق و فعالیتهای خارج از چارچوب قانون برخورد شود. ساماندهی مبادلات مرزی میتواند ضمن حفظ امنیت، به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه کمک کند.
رضایی با بیان اینکه فراجا در اجرای برنامههای توسعهای دولت و استان کاملاً هماهنگ است، گفت: در حوزههای مرزبانی، انتظامی، گذرنامه، راهور و تسهیل ترددهای قانونی، تمام ظرفیت خود را برای خدمت به مردم و کمک به توسعه منطقه بهکار خواهیم گرفت.
وی همچنین هماهنگی میان نماینده ولیفقیه، استاندار، ائمه جمعه، دستگاه قضایی، مدیران اجرایی، رسانهها و مجموعههای امنیتی و انتظامی را سرمایهای ارزشمند برای پیشرفت استان دانست.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت افزود: حمایت و همراهی مردم شریف آذربایجانغربی نقش مهمی در موفقیت مجموعه انتظامی دارد و وضعیت مطلوب شاخصهای امنیتی و کاهش جرائم، حاصل همکاری مردم با پلیس و تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی است.
رضایی خاطرنشان کرد: هر اندازه اعتماد و رضایت مردم از مجموعه انتظامی افزایش یابد، مسئولیت ما نیز سنگینتر میشود و باید میزان خدمتگزاری خود را افزایش دهیم.
وی با اشاره به شرایط امنیتی و جنگی اخیر گفت: امروز نمیتوان فراجا را صرفاً یک نیروی پلیسی دانست؛ این مجموعه متناسب با شرایط و تهدیدات، علاوه بر مأموریتهای انتظامی، آمادگی لازم برای ایفای نقشهای دفاعی و تاکتیکی را نیز دارد.
رضایی ادامه داد: راهبردهای کشور در شرایط جنگهای نامتقارن و متناسب با مأموریتها در مجموعه انتظامی نیز جاری است و نیروهای فراجا خود را با شرایط روز و نیازهای کشور تطبیق دادهاند.
وی افزود: همان مأمور راهوری که امروز در سطح شهر به وظایف خدماتی، کنترل سرعت و برخورد با تخلفات رانندگی مشغول است، در شرایط خاص و هنگام نیاز، نیرویی آماده و آموزشدیده برای انجام مأموریتهای دیگر خواهد بود.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: این آمادگی در سراسر کشور، بهویژه مناطق مرزی و در کنار سایر نیروهای مسلح وجود دارد و همه این مجموعهها با تبعیت از فرمانده معظم کل قوا، مأموریتهای خود را دنبال میکنند.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از سردار رحیم جهانبخش، فرمانده پیشین انتظامی آذربایجان غربی گفت: سردار جهانبخش از افسران شایسته و توانمند فراجاست که در طول دوران مسئولیت خود عملکرد موفقی داشت و مجموعه انتظامی استان را با کارنامهای قابل قبول و درخشان مدیریت کرد.
وی افزود: موفقیت یک فرمانده تنها نتیجه عملکرد شخصی او نیست، بلکه حاصل تلاش فرماندهان، کارکنان، نیروهای بازنشسته، سربازان و همراهی مسئولان و مردم استان است.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگر امروز مجموعه انتظامی استان در ارزیابیها و شاخصهای مختلف جایگاه مناسبی دارد، نتیجه تلاش جمعی همه کسانی است که در سالهای گذشته در این مجموعه خدمت کردهاند.
رضایی با معرفی سردار سلمانی بهعنوان فرمانده جدید انتظامی آذربایجانغربی گفت: فرمانده جدید از افسران شایسته، باتجربه و دارای سابقه خدمت در مناطق مختلف کشور است و بخش مهمی از دوران خدمت خود را در مناطق شمالغرب سپری کرده است.
وی افزود: آخرین مسئولیت سردار سلمانی فرماندهی انتظامی استان ایلام بوده و پیش از آن نیز در مسئولیتهایی از جمله جانشینی انتظامی استان کرمانشاه، تجربیات ارزشمندی کسب کرده است.
رضایی با اشاره به ویژگیهای آذربایجانغربی عنوان کرد: این استان با چند کشور هممرز است و اقوام، مذاهب و ادیان مختلف در آن زندگی میکنند که این تنوع، ظرفیت ارزشمندی برای کشور محسوب میشود.
وی تأکید کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به مذهب، قومیت، دین یا تابعیت افراد، وظیفه خدمترسانی و تأمین امنیت را بر عهده دارد و هر فردی که در چارچوب قانون در کشور حضور داشته باشد، از خدمات قانونی پلیس برخوردار خواهد بود.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره آغاز مسئولیت فرمانده جدید انتظامی استان گفت: با توجه به شناخت، تجربه و انگیزه سردار سلیمانی و همراهی مسئولان، کارکنان و مردم، وقفهای در روند خدمترسانی و تأمین امنیت استان ایجاد نخواهد شد.
رضایی افزود: انتظار ما از مدیریت جدید، تداوم مسیر موفق گذشته و ایجاد جهش مثبت در شاخصهای امنیتی و خدماتی استان است و برنامههای سهساله فرمانده جدید با محوریت امنیت، آرامش و افزایش رضایتمندی مردم تدوین شده است.
وی با اشاره به سالروز ۲۸ مرداد گفت: وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از مقاطع مهم مداخلات آمریکا در امور ایران است و ملت ایران طی دهههای گذشته با اشکال مختلف فشار، مداخله و دشمنی استکبار مواجه بوده است.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دشمنیها در عرصههای سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ادامه پیدا کرد، اما ملت ایران با اتکا به استقلالخواهی و خودباوری مسیر خود را ادامه داد.
رضایی با بیان اینکه دشمن امروز نیز به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف است گفت: دشمن تلاش میکند با ایجاد فشار و دوگانههای کاذب، ملت ایران را دچار اختلاف کند، اما ملت ایران با محوریت ولایتفقیه و حفظ انسجام ملی اجازه تحقق این اهداف را نخواهد داد.
وی افزود: پاسخ ملت ایران به تهدیدات تنها در یک حوزه خلاصه نمیشود؛ نیروهای مسلح در میدان دفاعی، مردم در عرصه اجتماعی، دولت در حوزه خدمترسانی و دستگاه دیپلماسی در عرصه بینالمللی، هر یک وظایف خود را دنبال میکنند.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر اهمیت انسجام ملی خاطرنشان کرد: محور موفقیت جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از ولایتفقیه، حفظ وحدت و انجام مسئولیتها با روحیه جهادی است و امیدواریم همه ما در مسیر شهدا، امام شهدا و خدمت به مردم سربلند باشیم.