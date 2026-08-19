فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات تاریخی ایران و فشارهای خارجی گفت: مردم ایران با تعیین سرنوشت خود، در برابر تهدیدها عقب نمی‌نشینند.

جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان روز چهارشنبه در پیامی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «بزرگترین بلاهای عالم برای ملت های دنیا، همین نظام سلطه است. اگر ملت ها در کشور و خانه خودشان، اختیار نداشته باشند، از وبا و طاعون و بدترین مرض ها خطرناکتر است.»، افزود: این تاریخ یکی از رویدادهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران و آغازگر دوران دیکتاتوری سلطنتی در ایران و سرمنشاء بسیاری از حوادث تلخ این سرزمین به شمار می آید.

سردار رادان اظهار کرد: امروز پس از گذشت بیش از ۷۰ سال، دشمن با رویکردهای جدید در پی توطئه های گوناگونی است و تاریخ بار دیگر و با شکل متفاوت تری در برابر ملت ایران ظاهر شده است اما تفاوت بنیادین ایران امروز این است که مردم مبعوث شده با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سرنوشت خود را خود تعیین می‌کنند و مقابل فشارها و تهدیدهای خارجی عقب نمی‌نشینند و محکم‌تر می‌ایستند و دشمن را مستأصل می کنند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: ضمن گرامیداشت مجاهدت‌های ملت شریف و انقلابی، از ایستادگی غرورانگیزشان که سبب حفظ استقلال، عزت و کرامت ایران عزیز اسلامی شده، تقدیر و تشکر می‌کنم.