روسیه: ۱۰۳ نظامی روس با ۱۰۳ نظامی اوکراینی مبادله شدند

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه از تکمیل عملیات تبادل اسرا با اوکراین با میانجیگری امارات متحده عربی خبر داد.

در جریان این تبادل اسرا، ۱۰۳ نظامی روس با ۱۰۳ نظامی اوکراینی مبادله شدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این عملیات با موفقیت و به لطف تلاش‌های میانجی‌گرانه بشردوستانه امارات متحده عربی برای تسهیل دستیابی به این توافق و آزادی اسرا انجام شده است.

وزارت دفاع روسیه افزود که نظامیان روس آزاد شده در حال حاضر در خاک بلاروس حضور دارند و یانا لانترائوفا، کمیسر حقوق بشر روسیه، بر روند استقبال از آنها و رسیدگی مستقیم به وضعیتشان نظارت دارد.

این وزارتخانه توضیح داد که پس از ارائه مراقبت‌های پزشکی و حمایت‌های اولیه روانی مورد نیاز به افراد آزاد شده، آنها به داخل خاک روسیه منتقل خواهند شد تا مراحل درمان و توانبخشی خود را در مراکز درمانی تخصصی وابسته به وزارت دفاع روسیه ادامه دهند.