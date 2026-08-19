 قیمت نفت کماکان صعودی ماند

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت با ۶۹ ‌سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، به ۹۱ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۶ سنت یا ۰.۹ درصد افزایش، به ۸۵ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز سه‌شنبه در بالاترین سطح خود در بیش از سه هفته گذشته بسته شدند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که هیچ مذاکره‌ای با ایران انجام نمی‌شود و اصرار داشت که تنگه هرمز باز است. سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به ادعای ترامپ گفت: ناتوانی آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز و ادعای مالکیت بر آن، از فاصله ۷۰۰۰ مایلی بین واشنگتن و خود تنگه بیشتر است.

داده‌ها در روز چهارشنبه نشان داد که کشتیرانی از طریق هرمز کند شده است، زیرا اکثر صاحبان کشتی به دلیل عدم وجود سیگنال واضح در مورد بازگشایی آن از محاصره، از این آبراه کلیدی اجتناب کردند.

در این بین، چهار منبع آگاه به رویترز گفتند که روسیه در حال تغییر مسیر صادرات نفت خام قزاقستان از بندر اوست-لوگا در دریای بالتیک، به بندر نووروسیسک در دریای سیاه است و با افزایش خطرات امنیتی دریای سیاه، ظرفیت بیشتری برای صادرات نفت روسیه از دریای بالتیک آزاد می‌کند. این اقدام به روسیه اجازه می‌دهد تا بشکه‌های قزاقستان را در اوست-لوگا با صادرات نفت خام خود جایگزین کند، زیرا حملات پهپادی اوکراین، تامین نفتکش‌ها برای بارگیری در دریای سیاه را برای صادرکنندگان روسی دشوارتر کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، منابع بازار با استناد به داده‌های موسسه امریکن پترولیوم گفتند که موجودی نفت خام و فرآورده‌های تقطیری آمریکا طی هفته گذشته کاهش یافته، در حالی که موجودی بنزین افزایش یافته است.

آمار رسمی موجودی از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا قرار است بعدازظهر روز جاری منتشر شود و تحلیلگرانی که توسط رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند، انتظار دارند که موجودی نفت خام در هفته منتهی به ۱۴ اوت، حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته باشد.