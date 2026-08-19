کد خبر: 1374850
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سرنگونی صدها پهپاد اوکراین و حملات روسیه به بنادر و کشتی های اوکراینی 

5 ارتش روسیه علاوه بر ساقط کردن صدها پهپاد اوکراینی، یک کشتی تجاری و مخازن سوخت در بندری در اوکراین را هدف حملات خود قرار داد. 

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شب گذشته ۴۵۳ پهپاد اوکراینی در استان‌های جنوب‌غربی کشور سرنگون شده است.

بر اساس بیانیه این وزارت، پهپادها استان‌های بلگورود، بریانسک، کورسک، وورونژ، کالوگا، ولادیمیر، نیژنی نووگورود، ولوگدا، اوریول، تولا، لیپتسک، ریازان، یاروسلاول، ولگوگراد، روستوف، ساراتوف، سامارا، اولیانوفسک و مسکو، و همچنین منطقه کراسنودار، جمهوری‌های کریمه و باشقیرستان و دریای سیاه را هدف قرار داده بودند.

ارتش اوکراین تقریباً به‌ صورت روزانه مناطق جنوب‌ غربی روسیه را با پهپاد و موشک هدف قرار می‌دهد؛ در حالی که ارتش روسیه دامنه عملیات نظامی را برای دور کردن نیروهای کی‌یف از خاک روسیه، از جمله سرزمین‌های الحاق‌شده، تا برد موشک‌ها و سلاح‌های غربی که برای هدف قرار دادن روسیه استفاده می‌شود، گسترش می‌دهد.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن مخازن سوخت در بندر چورنومورسک اوکراین و یک کشتی باری در دریای سیاه خبر داد

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: شامگاه ۱۸ اوت جاری، یک کشتی باریِ خشک‌بر در آب‌های دریای سیاه، در جنوب‌شرق شهر اودسا، هدف قرار گرفت. این کشتی حامل مواد و تجهیزاتی با کاربرد نظامی بود.

در ۱۹ اوت نیز نیروهای روسیه حمله جدیدی انجام دادند که در آن، مخازن ذخیره سوخت و مواد روان‌ کننده در بندر «چورنومورسک» هدف قرار گرفت؛ این مخازن برای تأمین نیروهای مسلح اوکراین اختصاص داشتند.

برچسب ها: اوکراین ، خاک اوکراین ، جنگ اوکراین
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