انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

جوان آنلاین: حجت الاسلام حمزه خلیلی گفت: با حکم رئیس قوه قضاییه، تغییرات و انتصابات جدیدی در برخی از معاونتها و سازمانهای قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بر اساس این احکام، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده و اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نیز به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است.
وی گفت: ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری استان آذربایجان غربی، نیز به عنوان رئیسکل دادگستری استان تهران منصوب شد.
خلیلی افزود: حیدر آسیایی، رئیسکل پیشین دادگستری استان گلستان، به عنوان رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب شده است.
وی ادامه داد: علیرضا شهرآرا، که پیش از این معاون امنیت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود، به عنوان رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب شد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: نورالله سلطانی، عضو معاون دادگاه عالی قضات، به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شده است.
خلیلی افزود: مهدی امیریاصفهانی نیز به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شد.
وی در ادامه گفت: انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز طی هفته جاری اعلام خواهد شد.
خلیلی افزود: پس از طی تشریفات قانونی و انجام مشورتهای لازم از سوی رئیس قوه قضاییه، اسامی افراد منصوبشده در این دو سمت اعلام خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد: حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نیز به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف، منصوب شد.
روسای دادگستری ۱۴ استان تغییر میکنند
وی در ادامه به تغییرات در سطح صف قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استانها اشاره کرد و گفت: در بخش صف که رؤسای کل دادگستری استانها هستند، ۱۴ استان در حال تغییر هستند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در استانها نیز میزان تغییرات بیشتر از جابهجاییهاست و از استعدادهایی که سالهای سال در قوه قضاییه فعالیت کرده و در سمتهای مختلف انجام وظیفه کردهاند، برای این تغییرات استفاده خواهد شد.
خلیلی ادامه داد: جزئیات این تغییرات و افرادی که به عنوان رؤسای کل دادگستری استانها انتخاب شدهاند، در آیینهای تودیع و معارفه اعلام خواهد شد و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز جزئیات افراد و تغییرات را اعلام خواهد کرد.