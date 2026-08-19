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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷
جامعه » اخبار كلی

وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ فعالیت موج جدید بارش‌ها در ۹ استان

قف66 یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: تا روز جمعه (۳۰ مرداد) در ۹ استان با تداوم موج بارش‌ها، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق گردوخاک مورد انتظار است.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با بیان اینکه طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود، گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد) در ارتفاعات واقع در شمال غرب و غرب کشور و در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز پنجشنبه (۲۹ مرداد) و جمعه (۳۰ مرداد) در شمال شرق، سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه‌های شمالی البرز، شمال شرق و مرکز کرمان، وقوع رگبار باران با احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و مرکزی، رگبار پراکنده با احتمال رعدوبرق انتظار می‌رود.

گردوخاک و وزش باد شدید در ۳ روز آینده

وی با اشاره به پیش‌بینی وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق کشور اظهار کرد: طی سه روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۸ مرداد) صاف و از بعدازظهر همراه با افزایش ابر و باد خواهد بود و حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد برای پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا فردا (۲۹ مرداد) در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تا حدی در مناطق مرکزی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در بخش‌های جنوبی، به‌ویژه در مرز جنوبی استان تهران، گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

وی درباره وضعیت جوی تهران در روزهای پایانی هفته نیز ادامه داد: طی روزهای جمعه (۳۰ مرداد) و شنبه (۳۱ مرداد) با عبور موج ناپایداری از فراز منطقه، در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و در پاره‌ای از مناطق، به‌ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان تهران، بارش رگباری با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کاهش نسبی دمای هوا پایتخت از روز جمعه

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی دو روز آینده ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران مورد انتظار است و از روز جمعه کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: بارش‌ ، باران ، هواشناسی
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