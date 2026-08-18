یک کشف جدید در مصر

جوان آنلاین: محققانی که در تل «ابوسعیفی»، یک محوطه باستانشناسی در «قنطره شرقی»، واقع در نزدیکی کرانه شرقی کانال سوئز در مصر، مشغول کاوش بودند، شواهد جدیدی کشف کردهاند که این محوطه را به یک شهر گمشده معروف به «مازن» (Masen) مرتبط میکند.
«محمد عبدالبدیع»، رییس بخش آثار باستانی مصر در شورای عالی آثار باستانی گفت که این اکتشافات «شواهد بیشتری در مورد کارکردهای متغیر این محوطه و اهمیت استراتژیک آن ارائه میدهد».
به گفته «هشام حسین» که سرپرستی این مأموریت باستانشناسی را بر عهده دارد، برجستهترین یافته یک سردر بزرگ از جنس ماسهسنگ بود که به دو تکه شکستهشده و در سه طرف آن کتیبههایی با اشاره به «رامسس دوم»، فرعون قرن سیزدهم پیش از میلاد، حک شده است. یکی از متون، مرمت انجام شده روی مجسمه «هوروس»، ایزد باستانی مصر را توصیف میکند.
«هشام اللیثی»، دبیرکل شورای عالی آثار باستانی، به «الاهرام» گفت که برای تأیید قطعی این ارتباط، به کاوش و تحقیقات بیشتری نیاز است.
«تل ابوسعیفی» برای نخستینبار دههها پیش کاوش شد و شامل سازههای نظامی باستانی، اسکلهها، محوطههایی با آجرهای گِلی و یک معبد است. کاوش باستانشناسی اخیر، علاوهبر سردر کتیبهدار، دو جاده سنگفرش شده، اتاقهای متعلق به معبد این محوطه و تکههایی از مجسمههای بازالت و یشم را کشف کرد.
اکتشافات سال گذشته تل ابوسعیفی به کشف واحدهای مسکونی، کورهها، یک خندق دفاعی و یک جاده عریض سنگفرش شده با سنگ آهک منجر شد.