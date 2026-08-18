جوان آنلاین: از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحیامیری روز سهشنبه ۲۷ مرداد در دیدار با بهرامجان علایف، قائممقام وزیر امور خارجه ازبکستان، در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده و مشترک دو کشور در حوزههای فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی، بر ضرورت تبدیل این اشتراکات به برنامههای عملیاتی و پروژههای مشترک تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ابتدای این دیدار با اشاره به مذاکرات قائممقام وزیر امور خارجه ازبکستان با معاونان وزارت امور خارجه ایران گفت: دیدارهایی که شما داشتید با معاونان وزارت امور خارجه بسیار خوب بوده و میتواند یک افق جدید در روابط ایران و ازبکستان بگشاید.
صالحیامیری با اشاره به سفر پیشین خود به ازبکستان در دوران مسئولیتش در کمیته ملی المپیک افزود: در سفر به سمرقند و بخارا احساس کردم به اصفهان سفر کردهام؛ در آنجا با دیدن صنایعدستی، کاشیها و آثار زیبای هنری، متوجه شدم که این آثار را در کشور خودمان نیز داریم و با ازبکستان مشترک هستیم.
او با تاکید بر عمق پیوندهای میان دو ملت اظهار کرد: ما اشتراکات زیاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داریم و با توجه به تجربیات بسیار خوبی که شما دارید، میتواند باعث توسعه روابط بهتر شود.
تشکیل کارگروه گردشگری و توسعه گردشگری مردممحور
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک گردشگری میان دو کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم میان ملتهای ایران و ازبکستان تاکید کرد و گفت: مردم ایران علاقهمند هستند تا با تاریخ، تمدن و سنن مردم ازبکستان آشنا شوند و مردم ازبکستان نیز علاقهمند به آشنایی با ایران هستند.
صالحیامیری با بیان اینکه اراده رؤسای جمهور دو کشور بر توسعه روابط است، افزود: در این میان تقویت روابط بین مردم اهمیت بالایی دارد. در حوزه گردشگری هیچ ملاحظهای بین ما و ازبکستان وجود ندارد. در حال حاضر شرایط جذب گردشگر در شان دو کشور نیست و آمارهای جذب گردشگر باید افزایش یابد.
او یکی از راهکارهای مهم برای تحقق این هدف را طراحی تورهای مشترک و چندمقصده دانست و بر ضرورت تعریف بستههای سفر مشترک با محوریت ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و ازبکستان تاکید کرد.
گردشگری سلامت و تقویت ارتباطات هوایی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین گردشگری سلامت را از مهمترین عرصههای همکاری میان دو کشور برشمرد و گفت: پزشکان حاذق، بیمارستانهای مجهز، هزینه پایین و ظرفیتهای موجود، زمینههایی است که میتوان در حوزه گردشگری سلامت به آن توجه کرد.
صالحیامیری تقویت ارتباطات هوایی را نیز از الزامات توسعه گردشگری میان ایران و ازبکستان عنوان کرد و افزود: تقویت ایرلاینهای ایران و ازبکستان میتواند به توسعه گردشگری بین دو کشور کمک کند.
دعوت از چهرههای فرهنگی و رسانهای ازبکستان برای سفر به ایران
او همچنین بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و رسانهای برای معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران تاکید کرد و گفت: با هدف معرفی ظرفیتهای تمدنی، تاریخی و گردشگری ایران از سلبریتیها، افراد تاثیرگذار و اهالی رسانه ازبکستان برای سفر به ایران دعوت میکنیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: رسانه ملی دو کشور نیز میتوانند ظرفیتهای ایران و ازبکستان را به مردم معرفی کنند.
بخشخصوصی؛ پیشران توسعه گردشگری ایران و ازبکستان
صالحیامیری با تاکید بر نقشآفرینی بخشخصوصی در تعمیق روابط اقتصادی و گردشگری دو کشور، خواستار برگزاری نشست مشترک فعالان اقتصادی و گردشگری ایران و ازبکستان شد و گفت: از شما درخواست دارم تا یک نشست بین بخشخصوصی ایران و ازبکستان برگزار شود، چرا که اعتقاد دارم بخش خصوصی دو کشور بزرگترین ظرفیت برای توسعه گردشگری دو کشور است.
او با تشریح افق پیشروی گردشگری ایران اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیها تا پایان سال ۲۰۲۸ قصد داریم ۱۵ میلیون گردشگر را جذب کنیم. سال قبل هدفگذاری ما ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر بود که به علت شرایط جنگی ۶ میلیون گردشگر محقق شد. با توجه به ظرفیتهای گردشگری در ایران به دنبال این هستیم که در نیمسال دوم هدفگذاری خود را محقق کنیم.
ماموریت رئیسجمهور برای توسعه روابط با ازبکستان
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه با اشاره به نگاه رئیسجمهور ایران به توسعه روابط با ازبکستان گفت: آقای پزشکیان از رئیسجمهور ازبکستان در جلسات دولت تمجید میکنند و تعبیر ایشان این است که رئیسجمهور ازبکستان دوست نزدیک ما است و به وزرا برای تقویت روابط با ازبکستان توصیههای لازم را ارائه کردهاند.
صالحیامیری ادامه داد: در همین رابطه به من برای توسعه روابط بین ایران و ازبکستان در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مأموریت دادند.
او افزود: در سیاست رسمی کشور برای ازبکستان بهعنوان یک کشور دوست که در شرایط سخت کنار ایران بوده است، افق جدید ترسیم کردهایم. در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمادگی داریم که یک فصل جدید را آغاز کنیم.
آمادگی تهران و تاشکند برای میزبانی نمایشگاههای صنایعدستی
صالحیامیری با اشاره به ظرفیت کمنظیر صنایعدستی ایران و امکان توسعه همکاریهای تخصصی میان هنرمندان دو کشور گفت: برای برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در تاشکند و تهران آمادگی کامل داریم.
او افزود: صنایعدستی در ایران یک ظرفیت بزرگ است. بیش از ۶۰۰ هزار هنرمند صنایعدستی داریم و قصد داریم صادرات صنایعدستی ایران تا سال ۲۰۲۸ به ۵۰۰ میلیون یورو برسد.
پروندههای مشترک میراثی، بستر همکاریهای جدید است
علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، نیز در این نشست با اشاره به پیشینه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه میراثفرهنگی گفت: پروندههای مشترکی را با ازبکستان داریم که زمینه همکاری مشترکی را فراهم کرده است.
او افزود: در آذرماه امسال نیز پرونده نمدمالی را بهصورت مشترک قرار است ثبت جهانی کنیم.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور همچنین پیشنهاد برگزاری برنامههای فرهنگی مشترک را مطرح کرد و گفت: با هدف تقویت همکاریهای ایران و ازبکستان میتوان شبهای فرهنگی را برگزار و همکاریها با موضوع برگزاری نمایشگاههای موزهای را تقویت کرد.
گردشگری ترکیبی ایران و ازبکستان قابلیت توسعه دارد
انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور، نیز گردشگری سلامت را یکی از مزیتهای مهم همکاری میان ایران و ازبکستان دانست و گفت: یکی از مزیتهای مهم ما در حوزه گردشگری بین ایران و ازبکستان، گردشگری سلامت است. در همین رابطه تفاهمنامههایی نیز بین دو کشور پیشتر به امضا رسیده است.
او افزود: با توجه به ظرفیتهای متنوع گردشگری بین دو کشور میتوان بر روی گردشگری ترکیبی بین ایران و ازبکستان برنامهریزی کرد.
آماده تعریف بسته گردشگری مشترک با ایران هستیم
بهرامجان علایف، قائممقام وزیر امور خارجه ازبکستان نیز در این دیدار، حضور هیئت ازبکستان در تهران را نشاندهنده اهمیت روابط دو کشور دانست و گفت: ملاقات ما با شما در تهران میتواند نشاندهنده اهمیت توسعه روابط ایران و ازبکستان باشد. ایران همواره برای ازبکستان دارای اهمیت است و در سختترین شرایط در کنار ایران هستیم. این سفر به ایران نیز با تاکید رئیسجمهور ازبکستان انجام شده است.
او با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور افزود: بین ایران و ازبکستان روابط تاریخی و فرهنگی وجود دارد و با هم بسیار نزدیک هستیم و شهرهایی مثل اصفهان، شیراز، سمرقند و بخارا تاریخی شبیه به هم دارند.
قائممقام وزیر امور خارجه ازبکستان با اعلام آمادگی کشورش برای توسعه گردشگری با ایران گفت: در حوزه گردشگری آماده همکاری و ارتقای تعداد گردشگران هستیم. سال گذشته ما میزبان ۲۳ هزار گردشگر ایرانی بودیم و در شش ماه گذشته نیز ۱۱ هزار گردشگر از ایران به ازبکستان سفر کردهاند.
علایف همچنین پیشنهاد کرد دو کشور برای تسهیل سفر و افزایش تبادلات گردشگری، بسته مشترک گردشگری تعریف کنند.
همکاری ایران و ازبکستان در مرمت آثار تاریخی
معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان همچنین حفاظت و مرمت میراثفرهنگی را یکی دیگر از عرصههای مستعد همکاری دانست و گفت: در کنار گردشگری به دنبال این هستیم تا در حوزه حفاظت از آثار تاریخی با هم همکاری داشته باشیم.
او با اشاره به توانمندی ایران در حوزه مرمت آثار تاریخی افزود: ایران استادکاران توانمندی در حوزه مرمت آثار تاریخی دارد و ما میتوانیم با تشکیل کمیتهای نسبت به اعزام کارشناسان مرمت به دو کشور اقدام کنیم.
درخواست ازبکستان برای آموزش صنایعدستی توسط هنرمندان ایرانی
علایف صنایعدستی را نیز از ظرفیتهای مهم همکاری فرهنگی و اقتصادی دو کشور عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از ظرفیتهای شما حوزه صنایعدستی است. این موضوع بسیار مهم است و در ازبکستان صنایعدستی ایرانی اهمیت بسیار زیادی دارد.
قائممقام وزیر امور خارجه ازبکستان در پایان پیشنهاد مشخصی برای انتقال دانش و تجربه میان هنرمندان دو کشور ارائه کرد و افزود: تقاضا داریم که ۱۰ هنرمند برتر صنایعدستی ایران به ازبکستان سفر کنند و به هنرمندان ما آموزش دهند.
این دیدار با تاکید دو طرف بر ضرورت تبدیل اشتراکات تاریخی و تمدنی ایران و ازبکستان به همکاریهای اجرایی در حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی و نیز تقویت ارتباط میان بخشهای دولتی، خصوصی، فرهنگی و هنری دو کشور دنبال شد.