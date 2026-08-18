جوان آنلاین: از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سرهنگ بهزاد بسطامی روز سهشنبه اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی۱۱۰ مبنی بر آتش گرفتن جنگلهای کمربندی شرقی شهر ایلام، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: ماموران انتظامی پس از بررسیهای همه جانبه و تحقیقات لازم به عمدی بودن این آتشسوزی پی برده و کارهای لازم برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان را آغاز کردند.
بسطامی ادامه داد: با انجام تحقیقهای میدانی و شگردهای خاص پلیسی ماموران موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام یادآور شد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.
وی بیان کرد: پلیس در برابر مجرمان و مخلان نظم و امنیت اجتماعی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و امنیت و آرامش مردم همواره خط قرمز این مجموعه است.
یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از گستره دو میلیون هکتاری استان ایلام را پهنههای طبیعی تشکیل داده و سهم جنگلها از آن بیش از ۶۴۰ هزار هکتار است.