حریق کارگاه MDF در ورامین بدون تلفات جانی مهار شد

مدیرعامل آتش‌نشانی ورامین از مهار حریق گسترده در یک کارگاه MDF در محدوده پل زیرگذر امام رضا (ع) خبر داد و گفت: این حادثه بدون تلفات جانی و مصدوم به پایان رسید.

جوان آنلاین: مسعود نفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، وقوع حریق در یک کارخانه MDF در مجاورت پل زیرگذر امام رضا (ع) به آتش‌نشانی ورامین اعلام شد.

به گزارش مهر، وی افزود: بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲ و ۳ آتش‌نشانی ورامین به محل حادثه اعزام شدند و با هماهنگی آتش‌نشانی پیشوا، عملیات اطفای حریق در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل آتش‌نشانی ورامین ادامه داد: حریق به بخش اتاق رنگ و محل نگهداری تینر سرایت کرده بود که با حضور به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی و مدیریت مناسب عملیات، آتش تحت کنترل درآمد و به‌طور کامل اطفا شد.

نفری با قدردانی از همکاری دستگاه‌های خدماتی و امدادی گفت: نیرو‌های اداره برق، آب و فاضلاب، گاز، انتظامی، بسیج، نیرو‌های مردمی و همچنین نیرو‌های خدمات شهری و خدمات موتوری در محل حادثه حضور داشتند و در روند عملیات همکاری کردند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی و مصدوم نداشت و عملیات با موفقیت به پایان رسید.