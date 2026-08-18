جوان آنلاین: در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی و انتساب آن به یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی، مبنی بر اینکه «پشتوانه فیزیکی پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا و نقره با کسری مواجه است» و در صورت هجوم کاربران برای دریافت داراییهای فیزیکی، این پلتفرمها با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد، بانک مرکزی این ادعا را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم، در متن تکذیبیه بانک مرکزی آمده است: «هیچ اظهارنظری از سوی مدیران ارشد و مقامات ذیربط بانک مرکزی در خصوص پشتوانه فیزیکی پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا و نقره صورت نگرفته است و مطلب فوقالذکر از سوی این بانک تکذیب میشود.»
بانک مرکزی همچنین در توضیح وضعیت فعالیت این سکوها اعلام کرد: «لازم به توضیح است در راستای توسعه ظرفیت خزانهداری بانکی برای سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، مجوزهای لازم برای بانکهای درخواستکننده در حال صدور است و فعالیتهای این بانکها پس از اتصال فنی به سامانه نظارت آغاز میشود.»