شب شعر «خانه پدری» در بیت رهبر شهید در ایرانشهر 

جوان آنلاین: شب شعر «خانه پدری» به مناسبت چهلمین روز بدرقه رهبر شهید، پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه در بیت ایشان در ایرانشهر برگزار می‌شود.

این برنامه به همت حوزه هنری سیستان و بلوچستان و به مناسبت چهلمین روز بدرقه رهبر شهید برگزار خواهد شد؛ محفلی که با حضور شاعران ملی، استانی و بومی، می‌کوشد خاطره سال‌های حضور و زندگی ایشان در ایرانشهر و پیوند عمیق میان آن بزرگوار و مردم این شهر را در قالب شعر و ادبیات بازخوانی کند.

انتخاب ایرانشهر برای برگزاری این شب شعر، به دلیل جایگاه ویژه این شهر در زندگی و خاطرات رهبر شهید است. سال‌هایی که ایشان در کنار مردم این منطقه زیستند، بخش مهمی از خاطره جمعی مردم ایرانشهر را شکل داده و «خانه پدری» می‌کوشد این پیوند تاریخی و عاطفی را با زبان شعر روایت و ثبت کند.

در این مراسم، سه شاعر و مهمان ملی، محمدجواد شرافت، ناصر فیض و امیرحسین هدایتی حضور دارند و در کنار آنان، جمعی از شاعران بومی و استانی نیز به شعرخوانی می‌پردازند.

عباس باقری، ابراهیم میر، محبوبه کلبعلی، سلطانعلی جهانتیغ، علیرضا باقری، مجید لشکری، یاسین جلالزهی، فاروق دامنی، عابد بلوچ‌زهی و حمید ملک‌زاده از شاعران حاضر در این محفل هستند.

شعرخوانی‌ها در این برنامه به سه زبان فارسی، سیستانی و بلوچی اجرا می‌شود و از این دید، «خانه پدری» افزون بر بازخوانی یک خاطره تاریخی، جلوه‌ای از ظرفیت‌ها و تنوع فرهنگی و ادبی سیستان و بلوچستان را نیز به نمایش می‌گذارد.

همچنین جمعی از مسئولان ملی و استانی، شاعران، فعالان فرهنگی و هنری، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا در این برنامه حضور خواهند داشت.

«خانه پدری» تلاشی برای پیوند شعر با خاطره، هویت بومی و تاریخ معاصر ایرانشهر است؛ محفلی که می‌خواهد بخشی از روایت مردم این شهر از سال‌های حضور رهبر شهید را در قالب شعر و ادبیات بازتاب دهد و یاد آن دوران را گرامی بدارد.

شب شعر «خانه پدری» پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در بیت رهبر شهید در ایرانشهر برگزار می‌شود.