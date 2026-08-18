ام اس ناو: ایران زنجیره تأمین ناو آبراهام لینکلن آمریکا را قطع کرد

جوان آنلاین: بنگاه خبرپراکنی آمریکایی «ام اس ناو» در گزارشی از قطع زنجیره تامین ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش تروریستی آمریکا به دست ایران پرده برداشت.

به گزارش تسنیم، این بنگاه خبری در گزارشی نوشت: بحران تأمین منابع ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» ناشی از آن است که ایران در اوایل جنگ، مرکز اصلی لجستیک نیروی دریایی آمریکا در بحرین را منهدم کرده و این ناو را مجبور به دریافت مجدد تأمین از دیه‌گو گارسیا در فاصله ۳۵۴۰ کیلومتری) کرده است.



به رغم تلاش مقامات ارشد آمریکایی برای انکار این حقیقت این رسانه آمریکایی با تکذیب ادعا‌های مقامات ارشد کاخ سفید افزود: پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، «پنهان‌کاری» کرده و ابعاد واقعی خسارت را به جای اعلام عمومی، پنهان نگه داشته است.



این ناو هواپیمابر که بیش از ۲۵۰ روز در دریا بوده با بحران جدی در تامین مایحتاج و نیاز‌های اولیه رو‌به‌رو شده تا جایی که گزارش‌هایی از جیره‌بندی غذا، خرابی لوله‌کشی و فشار روانی بر خدمه این شناور نظامی ارتش تروریستی آمریکا منتشر شده است.

پیش از این نیز نشریه وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحلیلی هزینه بازسازی تأسیسات ارتش تروریستی آمریکا در بحرین را حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد کرده بود.