جوان آنلاین: برنامه دیدارهای استقلال و تراکتور در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا اعلام شد و دو نماینده فوتبال ایران از شهریورماه کار خود را در این رقابتها آغاز خواهند کرد.
استقلال در نخستین دیدار خود روز ۲۳ شهریور به مصاف السد قطر میرود که زمان و محل برگزاری این مسابقه متعاقباً اعلام خواهد شد. تراکتور نیز در همین روز میهمان شباب الاهلی امارات خواهد بود و این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد دبی برگزار میشود.
در ادامه، استقلال روز ۲۰ مهر میهمان الغرافه قطر خواهد بود و این دیدار ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم الریان برگزار میشود. تراکتور نیز در همین روز از الشمال قطر میزبانی خواهد کرد و مسابقه دو تیم ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار میشود.
در ادامه برنامه، تراکتور روز ۴ آبان در امارات به مصاف العین میرود و استقلال روز ۵ آبان میهمان شباب الاهلی خواهد بود. دیدار تراکتور و العین ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید و مسابقه شباب الاهلی و استقلال نیز ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد دبی برگزار خواهد شد.
روز ۱۱ آبان تراکتور در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط میزبان نفتچی ازبکستان خواهد بود و یک روز بعد، استقلال به مصاف الشمال قطر میرود که زمان و محل برگزاری این مسابقه هنوز اعلام نشده است.
در ادامه، روز ۲ آذر استقلال میهمان العین امارات خواهد بود و تراکتور نیز در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط از الوصل امارات میزبانی میکند. هر دو مسابقه ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهند شد.
روز ۱۶ آذر نیز تراکتور در تاشکند میهمان پاختاکور خواهد بود و استقلال در تهران از نفتچی ازبکستان پذیرایی میکند که زمان و محل برگزاری دیدار استقلال متعاقباً اعلام خواهد شد.
پس از وقفهای چند هفتهای، رقابتها روز ۱۹ بهمن از سر گرفته میشود؛ تراکتور در مسقط میزبان السد قطر خواهد بود و استقلال در تاشکند به مصاف پاختاکور میرود.
آخرین دیدارهای مرحله گروهی نیز روز ۲۶ بهمن برگزار میشود که استقلال میزبان الوصل امارات خواهد بود و تراکتور در قطر برابر الغرافه قرار میگیرد. زمان و محل برگزاری دیدار استقلال متعاقباً اعلام خواهد شد.