رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ظرفیت‌های بوشهر در تولید، صنعت، تجارت و صادرات، از آمادگی این سازمان برای توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و اجرای برنامه‌های آموزشی خبر داد.

جوان آنلاین: فرزانه انصاری در دیدار با استاندار بوشهر نیز ضمن تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر، بر اهمیت جایگاه این استان در حوزه‌های تولید، صنعت، تجارت و صادرات تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی نقش استاندارد را در ارتقای کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مهم دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه کیفیت در استان تأکید کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تعامل و هماهنگی میان این سازمان و دستگاه‌های اجرایی استان را زمینه‌ساز رفع مؤثر مسائل و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با استاندارد عنوان کرد و از آمادگی سازمان برای همکاری در توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و اجرای برنامه‌های آموزشی استاندارد در استان بوشهر خبر داد.