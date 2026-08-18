جوان آنلاین: فرزانه انصاری در دیدار با استاندار بوشهر نیز ضمن تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر، بر اهمیت جایگاه این استان در حوزههای تولید، صنعت، تجارت و صادرات تأکید کرد.
به گزارش مهر، وی نقش استاندارد را در ارتقای کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان مهم دانست و بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه کیفیت در استان تأکید کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تعامل و هماهنگی میان این سازمان و دستگاههای اجرایی استان را زمینهساز رفع مؤثر مسائل و تسهیل فرآیندهای مرتبط با استاندارد عنوان کرد و از آمادگی سازمان برای همکاری در توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و اجرای برنامههای آموزشی استاندارد در استان بوشهر خبر داد.