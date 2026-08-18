کد خبر: 1374706
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر خارجه تایلند: به دنبال عضویت کامل در بریکس هستیم

1 وزیر امور خارجه تایلند در فاصله کمتر از یک ماه تا اجلاس سران گروه بریکس در دهلی‌نو گفت: تایلند که اکنون جایگاه شریک بریکس را دارد، به دنبال عضویت کامل در این گروه است.

جوان آنلاین: سیهاساک پوانکتکائو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بریکس افزود: نخست‌وزیر تایلند در اجلاس سران بریکس که ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در دهلی‌نو برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت و علاقه‌مند به دیدار با دیگر رهبران کشور‌های جهان در این رویداد خواهد بود. 

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه تایلند در پاسخ به پرسشی درباره هدف این کشور از تلاش برای عضویت کامل در گروه بریکس نیز گفت: برای ما، بریکس بستری برای ایجاد دوستی‌های جدید است.

وی افزود: ما از قبل روابط محکمی با سایر کشور‌های عضو بریکس داریم، اما هنوز کشور‌های زیادی در این گروه، چه عضو و چه شریک، وجود دارند که می‌خواهیم همکاری خود را در زمینه علمی با آنها افزایش دهیم و بریکس چارچوبی برای این کار است.

پوانکتکائو افزود: علاوه بر این، بریکس به عنوان نماینده و صدای کشور‌های جنوب جهان، اهمیت بسیاری دارد؛ ما باید این روز‌ها صدای خود را به گوش دیگران برسانیم، به خصوص در شکل دادن به آنچه نظم جهانی چندقطبی می‌نامیم.

وزیر امور خارجه تایلند گفت: پس از جنگ جهانی دوم، نظم بین‌المللی حاکم، کم و بیش توسط بسیاری از کشور‌های غربی هدایت می‌شد، اما اکنون شرایط تغییر کرده است و ما شاهد ظهور کشور‌های جنوب جهان هستیم؛ ما شاهد یک جهان چندقطبی هستیم.

وی در ادامه گفت: تایلند به دنبال توسعه تجارت و همکاری در حوزه سرمایه‌گذاری با کشور‌های عضو و شریک گروه بریکس است.

پوانکتکائو اظهار داشت: در بین ۲۱ کشور عضو و شریک گروه بریکس، می‌توانیم اقدامات زیادی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری انجام دهیم که البته بخشی از این کار‌ها در حال انجام است.

وی اظهار داشت: اطمینان دارم که گروه بریکس می‌تواند نقش بسیار مهمی در حفظ جریان آزاد تجارت و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

وزیر امور خارجه تایلند گفت: در چارچوب بریکس قادر هستیم با بخش خصوصی کشور‌های عضو و شریک نیز تعامل داشته باشیم، زیرا وقتی در مورد تجارت و سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم، نقش دولت‌ها بسیار مهم است، اما در نهایت، این بخش خصوصی است که باید نیروی محرکه توسعه روابط باشد.

 جمهوری اسلامی ایران، برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و اندونزی اعضای گروه بریکس را تشکیل می‌دهند. هند در سال ۲۰۲۶ میلادی ریاست دوره‌ای این گروه را برعهده دارد.

در شانزدهمین اجلاس سران در کازان روسیه (آبان ۱۴۰۳)، جایگاه جدیدی تحت عنوان «کشور‌های شریک» در گروه بریکس پایه‌گذاری شد که مرحله‌ای الزامی پیش از پیوستن رسمی به این ائتلاف محسوب می‌شود.

این وضعیت از دی‌ماه ۱۴۰۴ به کشور‌های بلاروس، بولیوی، قزاقستان، کوبا، مالزی، تایلند، اوگاندا و ازبکستان، نیجریه و در خرداد ۱۴۰۵ به ویتنام اعطا شد.

برچسب ها: تایلند ، بریکس ، روسیه
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