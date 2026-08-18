جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل سوم مسابقه تلویزیونی «قهرمان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدحسین سعادتی و با اجرای علی اوجی و ایمان قیاسی به زودی پخش خود را در شبکه سوم سیما آغاز می‌کند.

به گزارش مهر، سومین فصل این مسابقه پرمخاطب برخلاف ۲ فصل پیشین خود که در فضای استودیویی ضبط شده بود، در این فصل در فضای باز و در جزیره کیش برگزار و ضبط شده است. همچنین حسین نیرومند به عنوان مدیر پروژه و کارگردان تلویزیونی «قهرمان» را همراهی می‌کند.

از دیگر تفاوت‌های فصل جدید «قهرمان» می‌توان به طراحی ساختار مسابقه و نحوه صعود و حذف شرکت‌کنندگان اشاره کرد که نسبت به ۲ فصل گذشته پیچیده‌تر و شاید سخت‌تر شده است.

مسابقه «قهرمان» که برگرفته از نینجا واریور (Ninja Warrior) ساخته شده است، در فصل جدید خود سعی دارد بیش از پیش، الگو‌های منحصر به خود را افزایش دهد و به سوی طراحی یک مسابقه با ساختاری ایرانی حرکت کند.

این مسابقه در ۴۰ قسمت به زودی راهی آنتن شبکه سه سیما می‌شود.